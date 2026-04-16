ついに出た〜！「漂白できるタイプで100円は嬉しい！」狭い場所で使いやすいまな板

食材をちょこっと切りたい時、大きなまな板を使うと洗い物が面倒なうえ、場所も取りますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！サブ使いにちょうどいい、コンパクトサイズのまな板です。フチ付きで、滑りにくい仕様が快適な使い心地。さらに、衛生面をクリアにできる秘密も！100円なのが驚きです♡

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商品情報

商品名：フチ付き抗菌まな板

価格：￥110（税込）

サイズ：W210×D190×H10mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4955959003892

狭い場所でもサッと使える！セリアの『フチ付き抗菌まな板』が優秀

食材をちょこっと切りたい時、大きなまな板を使うのは手間に感じることが多々。これ以上洗い物を増やしたくない、散らかっていて大きなまな板を置く場所もない…そういった不便さを感じていました。

そんな中、セリアで便利なアイテムを発見！キッチングッズ売り場に陳列されていた、こちらの『フチ付き抗菌まな板』をご紹介します。

小さすぎると食材がはみ出し、大きすぎると場所を取る…そんな悩みを解消する絶妙な大きさのまな板です。メイン調理はもちろん、ちょっとしたフルーツや薬味を切るサブとしても活躍します。

まな板の端にフチがあるため、カットした食材がコロコロと転がり落ちるのを防いでくれるのもポイントです！

さらに、両面がザラザラとした質感になっており、食材が滑りにくく、刃当たりも安定。ストレスのない使い心地です。

抗菌剤イオンピュア配合で、清潔に使えるのも嬉しいかぎり。

さらに軽くてコンパクトなまな板なので、そのままカットした食材を鍋やフライパンに移せるのも便利。ボウルやバット要らずで、洗い物も減らせます。

漂白洗浄もOKだから衛生面もキープできる！

漂白洗浄もOKなのは高評価ポイント！色移りや衛生面が気になる、キッチン用品としてのニーズをしっかりカバーしています。

税込110円という低価格ながら、品質にこだわった日本製である点も大きな魅力のひとつです。

大きなまな板を出すまでもないけれど、しっかり調理したい…という日常のニーズに完璧に応えてくれるアイテム。使い勝手の良さと手入れのしやすさが両立された、家事のストレスを減らしてくれる、とても頼れる味方です！

セリアで『フチ付き抗菌まな板』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。