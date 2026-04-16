またまた大当たりキタッッ♡【スタバ】次試したい「新作フード・スイーツ」

【スターバックス】では、3/25より「新作フード・スイーツ」の販売がスタート。食べ応えのありそうなフード・思わず写真を撮りたくなる映えスイーツなどが登場しました。今回は、新作のなかからおすすめのフード・スイーツをピックアップしてご紹介。次回ぜひ試してみて。

香ばしチーズがポイント

@paopa0nさんが新作のソルベティーと一緒に楽しんだのは、新作の「クロックムッシュ」。こんがり焼き色がついたチーズが食欲をそそるビジュアルです。ベースのパンは、スタバおなじみのカンパーニュ。ベシャメルソースとハムをサンドし、トップにチーズをトッピングしています。お店で食べるときは、ヒーティングしてもらうのがおすすめ。とろけるチーズと焼きたて感を味わえそうです。

いちご × カスタードのおいしい組み合わせ

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「見た目もおしゃれ」と紹介する「ストロベリーカスタードタルト」。さっくり食感のタルト生地とダマンド生地にカスタードクリームを重ね、ごろごろとしたストロベリー果肉とホイップをトッピング。チョコレートソースを追加すれば、さらに映えるスイーツに。カスタード部分は「なめらかプリン」のような食感だそう。いろいろな味・食感が楽しめて、満足度が高そうな1品です。

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※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A