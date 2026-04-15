「across from」の意味は？これは簡単すぎるかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「across from」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜の向かいに」でした！
「across from」は、英語の表現で「〜の向かいに」という意味のフレーズ。
「〜の向かいに」は英語の頻出表現で、「AはBの向かいにある」というような写真描写表現として使われます。
「located（〜に位置する）」という動詞も同時によく使われますよ。
「The front desk is located across from the concierge.」
（フロントデスクはコンシェルジュの向かいにあります）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部