佐々木希、デビュー20周年記念し10年ぶりのカレンダー決定 “目が合いすぎる”コンセプトに撮影
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の佐々木希が、6月9日にカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（株式会社ワニブックス）を発売することが決定。あわせて、発売記念イベントが開催されることも発表された。
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2026年にデビュー20周年を迎える佐々木が10年ぶりとなるカレンダーを発売。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
6月6日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催が決定。カレンダーのお渡しや世界に1枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容となっている。
また、佐々木はカレンダー発売にあたり「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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◆佐々木希、10年ぶりのカレンダー決定
2026年にデビュー20周年を迎える佐々木が10年ぶりとなるカレンダーを発売。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
◆発売記念イベント開催決定
6月6日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催が決定。カレンダーのお渡しや世界に1枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容となっている。
また、佐々木はカレンダー発売にあたり「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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