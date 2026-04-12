滋賀県在住の40代女性・Rさんが妊娠中の出来事だ。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

通勤電車のダイヤが乱れていて、車内はどんどんと混んでいく。

Rさんも奥へ奥へと押されてしまい......。

＜Rさんからのおたより＞

約11年前の夏の日、私は妊婦で電車通勤してました。

その日は、前日の大雨の影響でダイヤが乱れたり、遅延したりしてました。

やっと来た電車に乗り、最初は「ちょっと混んでるな」程度で、吊り革に捕まりながら立っていましたが、どんどん混雑してきて押される形で奥の方まで行かされてしまい、お腹を潰さない様に必死に腕を伸ばしながら耐えていました。

目の前には高校球児二人組

その時私の前には、2人の高校球児が立っていました。

先輩と後輩らしく、後輩の子が私が妊婦と気付いてくれました。

彼が先輩にコソコソと伝えると、先輩の子が私に『ここ変わるので』と角に私を行かせてくれて、人混みから私のお腹を守る様に2人が空間を作ってくれました。

降りる時も降りやすい様に守ってくれました。

すごく心が温まり、感謝の言葉を伝え、「野球頑張ってね！」と伝えました。

生まれた子にも理解出来る歳になってから、このようにして貰ったこと、こういうことが出来る子になってねと伝えてます。

今でも彼らの高校が出場していると...

その高校球児の学校は、県内でも甲子園出場名門校です。

その日も夏の予選大会の日（雨で順延となっていましたが）でした。

今でも私は、その高校が出場してると心の中で、その時の2人に感謝をしてます。

もうその時お腹の中にいた子が、今年から新5年生です！

助けてくれた2人ももう20代後半、もしかしたらどこかで素敵なパパになってるのかもな、と想像してます。

あの時、私とお腹の子を助けてくれて、本当にありがとう。

私の妊婦生活の中で、一番大切な思い出です。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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