〈「お宅の息子を預かった」車内から見つかったのは“7歳少年の遺体”⋯誘拐犯が「人質を殺害した」衝撃の理由（昭和35年の事件）〉から続く

身代金目的の誘拐事件でありながら、犯人は金を手にすることなく人質を殺害した。そこには、警察の追跡でも偶発的な事故でもない、“ある歪んだ発想”があった。昭和35年に起きたこの事件は、のちに報道のあり方すら変えることになる。エリート歯科医が7歳の少年に目をつけ、追い詰められ、そして最悪の決断に至るまで――その全貌を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

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最悪の結末

今まで見たこともない子供に不信感を募らせた大家が尋ねると「おじさんと一緒に目黒から来た。頭が痛いから寝ていた」のだという。大家はてっきり親戚の子供なのだろうと思い、「じゃあ坊や、おとなしくお利口にしているのよ」と告げ主婦と一緒に家を出る。

ところが、17日の夕刊に踊る「天地堂の長男誘拐される」「二百万円出せ。登校途中を狙う」「金出せの脅迫電話。社長脅される」などの見出しを目にした主婦は、もしかしたらあの子がと、18日朝、警察に申し出る。

主婦の証言から、子供は雅樹ちゃんで、本山が犯人の可能性が高いと睨んだ警察は同日午後から本山を張り込む。

20時半過ぎ、家の前に停まっていたルノーが急発進。高井戸署のパトカーがそれを追うが、同乗していた刑事課長に急用ができたため、そのまま本山をやり過ごすという信じられない大失態を犯した。

そして、19日午前6時50分、杉並区上高井戸5丁目在住の主婦が自宅前の路上にルノーが放置されているのに気づく。当時、この辺りは麦畑が続く農村地帯。何か不自然なものを感じた主婦が車内を覗き込むと米俵が見えた。

いよいよ不審に思い警察に通報。ほどなく駆けつけた高井戸署の捜査員が米俵の中から変わり果てた雅樹ちゃんを発見する。まさに最悪の結末。警察は直ちに本山を全国に指名手配した。

エリート歯科医がなぜ誘拐を？

本山は1928年（昭和3年）、新潟県東頚城郡（現・上越市）の富裕な農家の長男として生まれた。地元の高田中学での学業成績は優秀で、卒業後、神奈川県の陸軍兵器学校を経て1947年に東京歯科大学予科に入学。ここでも上位の成績をキープする。

1950年、ダンス教室で知り合った女性講師と学生結婚し、長男も誕生。親子3人は豊島区西巣鴨の4畳半一室に間借りする。大学卒業後の1954年4月から谷中三崎町（現・台東区谷中）の歯科医院にインターン勤務し、翌5月に歯科医師国家試験に合格。その後、いくつかの歯科医院に勤務し、1955年3月から銀座に本院のある杉並区下井草の歯科医院の分院長になった。

腕が良いと評判で、病院は大盛況。同年12月に病院近くの一戸建てを借り、1956年11月には前の病院の目と鼻の先に自身が経営する「本山歯科医院」を設立し、その数ヶ月前には二男も授かった。ちなみに開業資金は妻の父親が退職金から全額融資したそうだ。

歯科医院が少なく、また需要も多い時代。本山歯科医院は繁盛し、1日60人ほどの患者が訪れる。

当然のように収入が増えると、本山の生活は派手になり、外車を乗り回し、料亭勤めの愛人（年齢は本山の1つ下で離婚経験あり）を作った。夫の浮気に気づいた妻が子供を連れ実家に戻ったのが1958年12月。

翌1959年3月から家庭裁判所で離婚協議が行われたが、上手く話し合いはつかない。その間、本山は憧れだった車「日野ルノー」の新車を購入し、愛人のために練馬区南町にアパートを借りて同棲。1959年8月には女性との間に男児が誕生し、その後、愛人名義で借りた上荻窪の一軒家に転居する。

事件につながる「愛人との暮らし」

愛人との暮らしで金は瞬く間に消え、本妻の親、金融機関などから借りた金が180万円ほどに膨らんだ。1960年に入ると別居中の妻から不倫に対する相当額の慰謝料を請求された。

実家を頼ろうにも、戦後の農地改革により広大な土地は国に買い上げられている。それまで金に困った経験のなかった本山は、この窮地から脱するべく身代金目的の誘拐を思い立つ。

ヒントにしたのは、事件前月の1960年4月にフランスの自動車メーカー「プジョー」会長の孫が誘拐された「エリック坊や誘拐事件」だった。このとき、会長が孫を救うため莫大な金を払ったことを知り、これを真似てみようと考えたのだ。なんとも短絡的である。

1960年5月16日午前8時、本山は目黒駅にいた。狙いは、ここでバスを乗り換える慶應幼稚舎に通う子供。その親は金持ちに違いないと考えた。幼稚舎の子供なら誰でもよく、雅樹ちゃんに声をかけたのもたまたま前を通りかかったからだ。

「キミのお母さんに頼まれ、迎えに来たんだ」

言葉巧みに雅樹ちゃんを車に誘い込み、そのまま愛人と暮らす上荻窪の家へ。このとき、愛人女性は息子を連れて実家に帰省中だった。

雅樹ちゃんから住所、電話番号、家族の情報を聞き出した後、睡眠薬で眠らせ、午前11時ごろに彼の自宅へ電話をかける。母親に告げたルートは入念な下調べを行い決めたものだった。

しかし、都合3回、家政婦に金を持たせ、その姿を確認すると、常に彼女の後ろを警察官らしき女性が尾行しているのに気づいた。そこに、のこのこ顔を出せば逮捕されるのは明らか。もはや金を奪うのは不可能ではなかろうか。焦る本山に事件の詳細を伝える新聞の過熱報道が追い打ちをかけた。

少年を殺害

そして、18日午前1時ごろ、睡眠薬で朦朧としている雅樹ちゃんに都市ガスを吸わせて殺害。遺体は米俵に詰め込み、そこに石を入れ海か川に投棄する予定だったが、すでに警察の追っ手が迫っていることを知り、遺体を包んだ米俵を愛車ルノーの後部座席に乗せ、警察の包囲網を強行突破。

18日の深夜に上高井戸の路上で車を乗り捨て、逃亡する。そのころ、ラジオからは警察に要請され協力に応じた東京歯科大教授の声が流れていた。

「本山君。思い出してください。キミは6年間、放射線学を教えた私の声を忘れていないはずだ。キミはどこにいるのか。キミの犯罪を悲しみます。逃げ隠れしてどうするんですか。1人で自首できないならともに過ごした先生、友人を訪ねて一緒に自首してください。私の家の電話番号は……」

横浜から大阪へ逃亡

本山は横浜から大阪に逃げ、まず大阪市港区の飯場で働いた後、6月1日から布施市（現・東大阪市）荒川町1丁目のハンドバッグ工場で職を求める。

飯場時代の知り合いの紹介で来たという本山に対し、工場経営者は念のため履歴書の提出を要請。そこには、こんな文言が記されていた。

〈本籍地は新潟県糸魚川市。現住所は大阪市港区東田中町8丁目。名前は山田正五。最終学歴は魚津中学、昭和18年、陸軍兵器学校入校。復員後、愛知県半田市の歯科医院で見習い技工士に就く〉

経営者は出鱈目な履歴をいたく気に入り採用を決定。本山は翌日から工場2階の6畳部屋で住み込みで働くようになる。

就労時間は午前8時から18時、月給は3千円。真面目に働いた本山は数日で熟練工の域まで達した。しかし、それから40日が経過した7月12日、新しい求職者が現れ事態は一変する。

「指名手配の男とソックリ」

26歳のその男性は、先輩「山田正五」の顔を見て驚愕した。交番の掲示板に貼ってあった誘拐殺人犯の指名手配写真に顔が酷似しているのだ。そのとき、本山は人相を隠すため坊主頭にしていたのだが、髪を伸ばせば手配写真と瓜二つだった。

26歳男性はその日のうちに交番に出向き情報を提供。すぐに警察は動かなかったが、17日、仮病を使い仕事を休んだ男性は、相部屋だった山田の風呂敷包みを密かに開け、中に入っていた黒表紙の手帳を読んで戦慄する。自分の知り合いが犯人という体で、雅樹ちゃん誘拐殺害事件の詳細が具体的に記されていたのだ。

その事実を知らされた大阪府警城東署の捜査員が17日夕方、本山のもとを訪れ「聞きたいことがあるが、来るか？」と任意同行を求める。本山がこれに素直に応じたため緊急逮捕し、翌18日に急行「西海」で東京へ護送する。列車には多数の新聞記者も乗り込み質問攻めにしたが、本山は曖昧な答えしか返さなかった。

21日、警視庁での取り調べで手帳の内容は嘘で、自分の犯行であることを自供。営利誘拐・恐喝未遂罪・殺人罪・死体遺棄罪で起訴された本山に対して、1961年3月31日、東京地裁は死刑を宣告する。

判決を不服として控訴した本山はその後、自分の大便を食すなど精神異常を装い減刑を画策するも、1966年8月26日に東京高裁は控訴を棄却。最高裁も上告を退けたため、死刑が正式に確定した（1967年5月25日）。

3年後、男は⋯

東京拘置所で絞首刑が執行されたのは1970年10月29日（享年38）。

死に際、本山は完全に精神を錯乱させ、鉄格子にしがみつき、担当の警官、職員に噛みつき、暴れ、大声で泣き喚くなど醜態を晒したそうだ。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））