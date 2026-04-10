毎年完売！星野リゾートから70歳以上限定の温泉サブスク「温泉めぐり 界の定期券2026」が販売開始
全国に展開する星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、70歳以上の人限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」を、2026年4月8日に発売した。2022年に100組限定で開始した本プロジェクトは、毎年の完売を受け、5年目となる本年は800組まで販売数を拡大。これまでのユーザーの利用状況や要望をもとに、サービス内容と受け入れ体制の拡充を段階的に進めてきた。新たに加わる4つの開業・リニューアル施設を含め、全国の「界」を舞台に、地域の文化や温泉を巡る旅への一歩を後押しする商品を目指す。
【写真】70歳以上の人限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」
「界」とは、星野リゾートが全国23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽(ごとうちがく)」、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。
今回発売された「温泉めぐり 界の定期券」は、移動の億劫さや予約の煩わしさを解消し、シニア世代がもっと自由に、軽やかに地域文化に触れる機会を創出したいという思いから誕生。これまで「第21回サライ大賞」や「2022年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞するなど、単なる宿泊プランにとどまらない、新しい旅の在り方を提示する取り組みとして提供されている。
■【特徴1】旅の目的に合わせて選べる3つのプラン
おひとり様にうれしい一人旅用のAプラン(1人30万円)、夫婦や友人と泊まるBプラン(2人60万円)、お得なCプラン(3人72万円)の3つから選べる。A、Bプランは、追加料金(3万5000円／泊)で70歳未満でも1人同行可能。Cプランは、追加料金なしで70歳未満の人の同行が1人可能だ。
■【特徴2】全国の「界」を身近に。2026年誕生の施設も対象
北は北海道から南は九州まで、全国の「界」を拠点に旅をつなげることができるのも特徴。2026年は「界 草津(2026年6月)」「界 宮島(2026年夏)」「界 蔵王(2026年秋)」の新規開業、および「界 松本(2026年夏)」のリニューアルと、魅力的なエリアに続々と宿が誕生する。本定期券ではこれら最新の施設も宿泊対象に含むことから、新しい地域の魅力に触れる旅へ、一歩踏み出しやすくなっている。
■【特徴3】迷わず予約できる、電話とWebの安心感
旅への一歩を阻む「予約の煩わしさ」を解消するため、24時間いつでも宿選びができるWebサイトに加え、専任スタッフが丁寧に対応する電話予約窓口を継続して設置。計画段階から安心感を提供することで、出発までの不安を解消し、スムーズな旅の始まりを後押しする。
温泉好きや旅行好きの人にはかなりお得なプランなので、ぜひチェックしてみてほしい。
■「温泉めぐり 界の定期券2026」
販売期間：2026年4月8日〜2026年12月24日(木)※購入のタイミングにより宿泊期間が異なる
宿泊期間：下記期間の月曜〜木曜日チェックインの宿泊日
【第一期】2026年4月〜6月に申込みした場合：2026年7月1日(水)〜2027年6月30日(水)
【第二期】2026年9月〜12月に申込みした場合：2027年1月1日(金)〜12月31日(金)
※ただし休前日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの繁忙期、休館日は除外
利用対象：70歳以上の人、800組限定
※ギフト利用などで70歳未満の人が購入し、70歳以上の人が利用することも可能
対象施設：界23施設(界 ポロト、界 津軽、界 秋保、界 蔵王(※3)、界 鬼怒川、界 草津(※1)、界 仙石原、界 箱根、界 アンジン、界 伊東、界 遠州、界 アルプス、界 松本(※2)、界 奥飛騨、界 加賀、界 玉造、界 出雲、界 宮島(※2)、界 長門、界 別府、界 由布院、界 雲仙、界 霧島)
※1：界 草津は2026年9月より宿泊可能
※2：界 宮島・界 松本は2026年4月22日(水)予約の受付開始。2026年12月より宿泊可能
※3：界 蔵王は2026年4月22日(水)予約の受付開始。2027年1月よりご宿泊可能
料金設定：下記の3つのプランから選択(税・サービス料込、入湯税・宿泊税別)
・Aプラン(1人用)30万円※70歳以上の人1人まで宿泊可能
・Bプラン(2人用)60万円※70歳以上の人2人まで宿泊可能
・Cプラン(3人用)72万円※70歳以上の人2人と年齢制限なしの人1人まで宿泊可能
※Aプラン、Bプランにて、1泊あたり3万5000円の追加料金(税込、入湯税別)で、同行者を1人追加することのできる同行者オプションがある
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
「界」とは、星野リゾートが全国23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽(ごとうちがく)」、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。
今回発売された「温泉めぐり 界の定期券」は、移動の億劫さや予約の煩わしさを解消し、シニア世代がもっと自由に、軽やかに地域文化に触れる機会を創出したいという思いから誕生。これまで「第21回サライ大賞」や「2022年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞するなど、単なる宿泊プランにとどまらない、新しい旅の在り方を提示する取り組みとして提供されている。
■【特徴1】旅の目的に合わせて選べる3つのプラン
おひとり様にうれしい一人旅用のAプラン(1人30万円)、夫婦や友人と泊まるBプラン(2人60万円)、お得なCプラン(3人72万円)の3つから選べる。A、Bプランは、追加料金(3万5000円／泊)で70歳未満でも1人同行可能。Cプランは、追加料金なしで70歳未満の人の同行が1人可能だ。
■【特徴2】全国の「界」を身近に。2026年誕生の施設も対象
北は北海道から南は九州まで、全国の「界」を拠点に旅をつなげることができるのも特徴。2026年は「界 草津(2026年6月)」「界 宮島(2026年夏)」「界 蔵王(2026年秋)」の新規開業、および「界 松本(2026年夏)」のリニューアルと、魅力的なエリアに続々と宿が誕生する。本定期券ではこれら最新の施設も宿泊対象に含むことから、新しい地域の魅力に触れる旅へ、一歩踏み出しやすくなっている。
■【特徴3】迷わず予約できる、電話とWebの安心感
旅への一歩を阻む「予約の煩わしさ」を解消するため、24時間いつでも宿選びができるWebサイトに加え、専任スタッフが丁寧に対応する電話予約窓口を継続して設置。計画段階から安心感を提供することで、出発までの不安を解消し、スムーズな旅の始まりを後押しする。
温泉好きや旅行好きの人にはかなりお得なプランなので、ぜひチェックしてみてほしい。
■「温泉めぐり 界の定期券2026」
販売期間：2026年4月8日〜2026年12月24日(木)※購入のタイミングにより宿泊期間が異なる
宿泊期間：下記期間の月曜〜木曜日チェックインの宿泊日
【第一期】2026年4月〜6月に申込みした場合：2026年7月1日(水)〜2027年6月30日(水)
【第二期】2026年9月〜12月に申込みした場合：2027年1月1日(金)〜12月31日(金)
※ただし休前日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの繁忙期、休館日は除外
利用対象：70歳以上の人、800組限定
※ギフト利用などで70歳未満の人が購入し、70歳以上の人が利用することも可能
対象施設：界23施設(界 ポロト、界 津軽、界 秋保、界 蔵王(※3)、界 鬼怒川、界 草津(※1)、界 仙石原、界 箱根、界 アンジン、界 伊東、界 遠州、界 アルプス、界 松本(※2)、界 奥飛騨、界 加賀、界 玉造、界 出雲、界 宮島(※2)、界 長門、界 別府、界 由布院、界 雲仙、界 霧島)
※1：界 草津は2026年9月より宿泊可能
※2：界 宮島・界 松本は2026年4月22日(水)予約の受付開始。2026年12月より宿泊可能
※3：界 蔵王は2026年4月22日(水)予約の受付開始。2027年1月よりご宿泊可能
料金設定：下記の3つのプランから選択(税・サービス料込、入湯税・宿泊税別)
・Aプラン(1人用)30万円※70歳以上の人1人まで宿泊可能
・Bプラン(2人用)60万円※70歳以上の人2人まで宿泊可能
・Cプラン(3人用)72万円※70歳以上の人2人と年齢制限なしの人1人まで宿泊可能
※Aプラン、Bプランにて、1泊あたり3万5000円の追加料金(税込、入湯税別)で、同行者を1人追加することのできる同行者オプションがある
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。