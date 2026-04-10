4月7日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）に、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩粼太智（25）が出演した。有名人が全国各地を旅し、その様子を収めたVTRをお笑いコンビ・千鳥がスタジオで見守りながらツッコミを入れていく同番組。塩粼は京都府宇治市を訪れたが、“あるシーン”が一部視聴者の間で波紋を呼んでいる。

昨年3月にリリースされた楽曲『イイじゃん』が大バズりし、同年末に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たしたM!LK。いま最も勢いのあるグループとして活躍の場が広がっており、塩粼もバラエティ担当として個人でのメディア露出が増えている。

『相席食堂』では冒頭からオススメのカフェを教えてくれた親子に新曲『好きすぎて滅！』のパフォーマンスを全力で披露し、千鳥を驚かせていた塩粼。カフェで相席した人たちには『イイじゃん』の誕生秘話を明かし、大道芸にも挑戦するなど行く先々で出会った人を楽しませる“神対応”を見せていた。

パワー全開でロケに臨んでいたが、視聴者が騒然としたのは番組終盤のことだった。

夕飯を食べる店を探していたところ、一軒のうなぎ店を発見した塩粼。同店ではうなぎの掴み取りから串打ち、焼くところまでを客が体験することができ、店先で出会った女性2人と挑戦することに。だが、捌いたうなぎを串打ちする際に、男性店主が女性たちにボディタッチを繰り返す場面があった。

ひとりの女性がうなぎに串を打とうとするも、なかなか串が通らずに「あれ、いかない〜！」と声を上げたときだった。店主は女性の背後に立ち、両手で女性の腰を支えるように“ちょんちょん”と2度触れたのだ。

その場面を見ていた塩粼は「え？」と驚く素振りを見せ、困惑したように店主の顔を見て苦笑い。店主は何事もなかったかのように塩粼に「やってみます？」と笑顔で促していたが、塩粼は「いやいやいや」とやんわり断っていた。

このシーンは千鳥も見逃せなかったようで、VTRを見ていたノブ（46）は「下ネタしてた？後ろで」とコメント。すぐに“ちょっと待てぃ！！”ボタンが押され、大悟（46）も「ケツ触ってた？」と店主の行動をやんわり指摘していた。

そんな店主はもうひとりの女性が串打ちをしていた際も、先ほどと同じように背後から女性の腰をタッチ。塩粼はややあ然とした表情で店主を見つめ、大悟も「塩粼がずっと気になってんねんな、（店主の）この行動が。あれ？あれ？何これ？何で毎回、1回腰に？（って）」とコメント。

その後も店主のボディタッチは続き、さすがに女性も気づいたのか後ろを振り返る素振りも。串打ちをするまではハイテンションだった塩粼だが、このシーンではすっかりトーンダウンした様子だった。

いっぽう食事前には、女性たちが人気アニメ『響け！ユーフォニアム』で共演する人気声優・黒沢ともよ（30）と豊田萌絵（31）だと判明。2人は同アニメの舞台である宇治市をプライベートで訪れており、番組側が2人の事務所に確認をしたところ、“相席食堂ならぜひ”と出演を許可してくれたという。

結果的に人気声優とのサプライズ共演が実現したが、3人が直面した“セクハラ現場”はXでも注目を集めることに。店主の行動を不快に感じた人も少なくなかったようで、厳しい声や出演者に同情を寄せる声が上がっている。

《マジでこれ笑えなかった》

《塩崎さんめっちゃ引いてるじゃん》

《太智さんも女の子もめっちゃ驚いてるじゃん…マジなんなのこの爺さん…》

《塩崎さんの顔がこいつマジか…って顔してるようにしか見えないよ…》

《これ触られた2人がえ…みたいな反応してて可哀想すぎたし塩崎さんも頑張ってダメでしょみたいな雰囲気だしてて大変そうだった…カメラ回ってるとこで本人も周りもあんま強くいえない状況でやってるのまじで最悪》（すべて原文ママ）