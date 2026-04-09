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YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が、「【可愛すぎ注意】USJマリオ5周年記念フードを爆食したらヤバすぎたwww」と題した動画を公開した。



動画では、たいしとさやかがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年を記念した限定フードやグッズを実食レビューし、その進化と見どころを詳しく解説している。



2人はまず「マリオ・カフェ＆ストア」へ向かい、「無敵！スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」を試食。

マンゴークリームやゼリーに加え、口の中でパチパチとはじけるキャンディが入っており、さやかは「食感が大忙し」と驚きを表現した。

また、ヒゲのストロー飾りがホログラム仕様になった「パワーアップ！マリオのストロベリーソーダ」などを紹介し、5周年ならではの特別感を伝えている。



続いて、新しくなった「アニバーサリー・スーパースター ポップコーンバケツ」を詳細にレビュー。

前作から光り方が鮮やかなグラデーションに変わっただけでなく、背面にスイッチが追加され、オンオフの切り替えが可能になった点を紹介した。合わせて登場した新フレーバー「ミックスフルーツフレーバー」について、たいしは「大阪のみっくちゅじゅーちゅの匂いがする」と語り、ピーチとバナナの風味が強い甘めの味わいを高く評価している。



さらに「キノピオ・カフェ」では、豪華な「スーパースター・アニバーサリープレート」や、4人前の巨大な「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」を堪能。ケーキについては、以前提供されていたバージョンよりもイチゴが多く入っており、さやかが「めちゃめちゃ改善してくれてる」と絶賛した。



動画全体を通して、5周年記念メニューは見た目の可愛らしさだけでなく、味や食感の工夫においても非常に高い満足度を誇ることが伝わってくる。次にUSJを訪れる際は、細部まで進化した限定フードを堪能してみてはいかがだろうか。