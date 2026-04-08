GUの最新コラボ「史上最高コスパ」「GUとは思えないほど凝った仕様」即完売の可能性もある傑作アイテム
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第568回をよろしくお願いします。
◆GU ENGINEERD GARMENTS全型レポート
東京を代表するセレクトショップでカルト的な人気を誇る「ネペンテス」。海外バイヤーからも一目置かれているこのショップから生まれたのが「needles」や「ENGINEERD GARMENTS」。
服好きのみに伝わる共通言語だったこれらブランドが、最近ユニクロ、GUとコラボを重ねマスに向けた戦略を進めています。
ENGINEERD GARMENTSはNYで人気のブランド。GUも昨年いよいよNYを皮切りに世界進出を果たし、コラボレーションとして親和性は激高。今回のコラボではブランドの顔でもあるカジュアルテーラードなどのアイテムも展開しており本気度が伺えます。
そこで今回はGU × ENGINEERED GARMENTSを全型レポート。発売直後に完売する可能性もあるので見逃せない。メルカリなどでプレ値で買うことがないように、事前にぜひチェックしておいてください。
◆今回のコラボはこれ買っておけばOK
・コードレーンジャケット ENGINEERED GARMENTS 3990円
・コードレーンイージーパンツ ENGINEERED GARMENTS 2990円
正直今回のコラボはこれ買っておけばOKです。GU史上最高コスパといっていいかも……。
「ネタ」っぽいコラボではなく、かなり「ガチ」。エンジニアドガーメンツお得意のカジュアルテーラード。パッカリングやシワ感のある独特のジャケット・トラウザーズで「ビジネス感」は一切ありません。
素材はいわゆるシアサッカー。通気性がよく軽量で動きやすい。夏でも快適に過ごせる仕様になっています。実はこのジャケット、シャツとしてのディティールを備えており袖先はカフス。袖捲りをして使えるようになっています。
◆これは絶対買い！
また背面は大胆にタックをつけて風を受けて揺れるようなエアリーさがあります。ポケットはアシンメトリーデザインになっていたりGU製品とは思えないほど凝った仕様。パンツはシンプルですがシルエットも程よいストレートで大人なカジュアルセットアップを作れます。
このデザインセンス・ディティールはGUのインラインでは絶対に出てこない出来。素材は決して高級なものではないですが、安っぽくもありません。夏仕様のライトウェイトなセットアップなら上等。
ジャケットはボタンを上まで留めたり、パンツは裾を絞ったりとさまざまな着こなしに対応できるのも面白い。量販店らしい安っぽさがなく凝りに凝った仕上がり。これは絶対買いです。175cm69kgの著者で上下ともLサイズでした。
◆古着以外ではあまり見かけないキューバシャツ
・キューバシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS 2990円（カラー: 62 BLUE）
・キューバシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS 2990円（カラー: 09 BLACK／カラー: 01 OFF WHITE）
古着以外ではあまり見かけないキューバシャツ。アロハよりも大人っぽく、無地オープンカラーシャツよりもデコラティブなキューバシャツ。ダンガリー素材とコットンローンの綺麗な素材の2バリエーション。
コットンローンはポリエステルを混紡しておりシワになりにくく、ダンガリーはコットン100でシワ感はあるものの古着のような味わいある仕上がりに。
◆大人が使う夏シャツとして2990円ならお買い得
古着でキューバシャツを探そうとするとなかなか良いのが見つからない。サイズやコンデション、デザインなど考えると骨が折れます。
こちらはトレンド感のあるリラックスサイズで素材デザインともにツボをおさえた仕上がり。派手さはありませんが、大人が使う夏シャツとして2990円ならお買い得でしょう。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第568回をよろしくお願いします。
◆GU ENGINEERD GARMENTS全型レポート
東京を代表するセレクトショップでカルト的な人気を誇る「ネペンテス」。海外バイヤーからも一目置かれているこのショップから生まれたのが「needles」や「ENGINEERD GARMENTS」。
ENGINEERD GARMENTSはNYで人気のブランド。GUも昨年いよいよNYを皮切りに世界進出を果たし、コラボレーションとして親和性は激高。今回のコラボではブランドの顔でもあるカジュアルテーラードなどのアイテムも展開しており本気度が伺えます。
そこで今回はGU × ENGINEERED GARMENTSを全型レポート。発売直後に完売する可能性もあるので見逃せない。メルカリなどでプレ値で買うことがないように、事前にぜひチェックしておいてください。
◆今回のコラボはこれ買っておけばOK
・コードレーンジャケット ENGINEERED GARMENTS 3990円
・コードレーンイージーパンツ ENGINEERED GARMENTS 2990円
正直今回のコラボはこれ買っておけばOKです。GU史上最高コスパといっていいかも……。
「ネタ」っぽいコラボではなく、かなり「ガチ」。エンジニアドガーメンツお得意のカジュアルテーラード。パッカリングやシワ感のある独特のジャケット・トラウザーズで「ビジネス感」は一切ありません。
素材はいわゆるシアサッカー。通気性がよく軽量で動きやすい。夏でも快適に過ごせる仕様になっています。実はこのジャケット、シャツとしてのディティールを備えており袖先はカフス。袖捲りをして使えるようになっています。
◆これは絶対買い！
また背面は大胆にタックをつけて風を受けて揺れるようなエアリーさがあります。ポケットはアシンメトリーデザインになっていたりGU製品とは思えないほど凝った仕様。パンツはシンプルですがシルエットも程よいストレートで大人なカジュアルセットアップを作れます。
このデザインセンス・ディティールはGUのインラインでは絶対に出てこない出来。素材は決して高級なものではないですが、安っぽくもありません。夏仕様のライトウェイトなセットアップなら上等。
ジャケットはボタンを上まで留めたり、パンツは裾を絞ったりとさまざまな着こなしに対応できるのも面白い。量販店らしい安っぽさがなく凝りに凝った仕上がり。これは絶対買いです。175cm69kgの著者で上下ともLサイズでした。
◆古着以外ではあまり見かけないキューバシャツ
・キューバシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS 2990円（カラー: 62 BLUE）
・キューバシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS 2990円（カラー: 09 BLACK／カラー: 01 OFF WHITE）
古着以外ではあまり見かけないキューバシャツ。アロハよりも大人っぽく、無地オープンカラーシャツよりもデコラティブなキューバシャツ。ダンガリー素材とコットンローンの綺麗な素材の2バリエーション。
コットンローンはポリエステルを混紡しておりシワになりにくく、ダンガリーはコットン100でシワ感はあるものの古着のような味わいある仕上がりに。
◆大人が使う夏シャツとして2990円ならお買い得
古着でキューバシャツを探そうとするとなかなか良いのが見つからない。サイズやコンデション、デザインなど考えると骨が折れます。
こちらはトレンド感のあるリラックスサイズで素材デザインともにツボをおさえた仕上がり。派手さはありませんが、大人が使う夏シャツとして2990円ならお買い得でしょう。