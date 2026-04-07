Lovisia×名探偵コナン♡可愛すぎるシークレットコスメ登場

コスメも“推し活”も楽しみたい方にぴったり♡Lovisiaと名探偵コナンのコラボアイテムが登場しました。今回はブランド初のブラインド仕様で、どのキャラクターが当たるかは開けてからのお楽しみ。可愛さとワクワク感が詰まった、コレクション性の高いコスメに注目です♪

全12種のシークレットデザイン



ラインナップは、江戸川コナンや毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透など人気キャラクターに加え、劇場版キャラも含めた全12種類。

さらにシークレットも用意されており、どれが出るか分からないドキドキ感が魅力です。

デザインは「Pop Comic Collection」をテーマに、カラフルでポップな仕上がり。吹き出しモチーフのチャーム付きで、つなげて楽しめるのもポイントです。

レイヴィーナチュラリーのナイトケア♡癒しの香りボディシャンプー

ハンド＆リップでしっかりケア



「シークレットハンドクリーム」は880円（税込）。ブドウ葉エキスやシアバターなどを配合し、しっとりとした手肌に導きます。フレッシュフルーツの香りで気分もリフレッシュ。

「シークレットリップクリーム」も880円（税込）。モモ葉エキスなどの保湿成分を配合し、唇をやさしくケア。甘いフルーツポンチの香りで、使うたびに癒されます。

コレクションとしても楽しめる



付属のチャームはハンドクリームとリップでつなげることができ、バッグやポーチにつけて楽しめる仕様。使い終わった後もコレクションとして活用できるのが嬉しいポイントです。

毎日をもっと楽しく♡



Lovisiaと名探偵コナンのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なコスメ♡

どのキャラクターに出会えるかワクワクしながら、日常のケアを楽しめます。お気に入りを集めて、自分だけのコレクションを作ってみてくださいね♪