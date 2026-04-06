春トレンドの“上品レース”！【ROPÉ PICNIC】甘すぎない透け感♡「旬顔アイテム」
着こなしに軽やかさを添える存在として注目が集まり、この春も各ブランドから多数登場しているレースアイテム。華やぎは欲しいけれど、やりすぎには見せたくない……そんな大人の気分におすすめなのが、「甘すぎない透け感がちょうど良く、コーディネートに取り入れるだけで一気に旬顔に」（公式Instagramより）なれそうな【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のレースアイテムです。トップスやボトムスだけでなく小物まで揃っているので、この春に取り入れて装いをグッとオシャレに更新してみて。
存在感たっぷりな刺繍レースが華やかさをプラス
【ROPÉ PICNIC】「刺繍レースフレアスカート」\7,491（税込）
「春、まず欲しいのはトレンドのレースアイテム」（公式Instagramより）という人も多いのでは。こちらは繊細な刺繍レースが特徴のフレアスカート。たっぷりとしたボリュームと長め丈が、コーデにほどよい存在感を添えてくれます。軽やかに揺れるシルエットで華やぎをプラスしつつ、広がりすぎないラインで取り入れやすいのも魅力。後ろゴム仕様のウエストで、見た目の美しさとラクな穿き心地の両立が期待できます。