着回し力ある服 →【無印良品】にあり！ 40・50代が狙いたい♡「おすすめスカート」

大人のデイリーコーデに取り入れるなら、気負わず着られておしゃれ見えするアイテムが理想。そして気温変化にも対応しやすく、着回しやすいものだとさらに頼りになりそうです。そんな1枚を探す中で出会ったのが、【無印良品】のスカート。ふんわりとしたシルエットで女性らしさをプラスしつつ、甘くなりすぎないバランスが魅力です。

ふんわりフォルムでシャツコーデが大人可愛く

【無印良品】「婦人 高密度ツイル タックフレアスカート」\4,990（税込）

タック入りのシルエットが美しく、上品な甘さを演出してくれそうなフレアスカート。華やかさがあるから、@marin_vvvさんのようにシャツを合わせるだけで大人可愛い着こなしに。あえて着飾りすぎないシンプルなスタイリングで、余裕を感じる大人コーデを楽しむのがおすすめです。

ゆるトップスで作るこなれカジュアル

甘めにもカジュアルにも振れるところが、このスカートの特徴。ゆるっとしたトップスを合わせれば、抜け感のあるこなれたコーデに仕上がりそう。「ハリのある上品な見た目」（公式サイトより）なので、ラフなアイテムと合わせても大人な印象をキープしやすいのも魅力。スニーカーでカジュアルダウンすれば、街歩きにもぴったりなリラックスコーデが完成します。

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Writer：Anne.M