友人は「通勤定期券」で改札に入り、トイレだけ利用することがあるそうです。電車に乗らなくても、この使い方は問題ないのでしょうか？

定期券は「乗るための切符」！ トイレ利用だけで改札に入ることがルール違反になる理由

日常的に鉄道を利用していると、定期券を「駅構内を自由に出入りできるもの」と捉えてしまう場面もあるかもしれません。

しかし、結論から申し上げますと、定期券を使って「トイレの利用だけ」を目的に改札内に入ることは、鉄道会社のルール上、原則として認められていません。

例えば、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）の「旅客営業規則」第147条には、「乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない」旨が記されています。つまり、乗車する意思がないにもかかわらず入場する行為は、本来の利用目的から外れるものであり、契約上想定されている範囲には含まれないと考えられます。

今回のケースにおける友人が「通勤定期券があるからそのまま入れる」と考えている場合、それは「乗車」という目的を欠いた利用となり、厳密にはルール違反に該当します。駅のトイレはあくまで乗客のための付帯設備であることを理解しておく必要があります。



定期券で入場して乗車せずに出ると問題になることも

もし電車に乗らずに駅の施設だけを利用したい場合は、本来「入場券」を購入しなければなりません。JR東日本の場合、入場券の料金はおとなが150円～160円です。

定期券は特定の区間を「移動」するための料金を前払いしているものであり、入場料金（駅という施設に立ち入るための料金）を含んでいるわけではありません。

そのため、定期券で入場し、電車に乗らずに同じ駅の改札から出ようとすると、自動改札機でエラーが発生することがあります。これは、入場記録に対して「出場の駅が同じ」である矛盾をシステムが検知するためです。

この場合、駅員に事情を説明して処理してもらうことになりますが、本来は入場券相当の金額を支払う義務が生じます。



改札内施設を利用するには？ 対象エリアで使えるIC入場サービス

JR東日本では、駅構内の店舗や施設を利用するために「タッチでエキナカ」というIC入場サービスが提供されています。このサービスを利用すれば、紙の入場券を購入しなくても、Suicaなどの交通系ICカードを使って改札内に入ることが可能です。

具体的には、同一駅の自動改札機で入場し、2時間以内に出場した場合、入場券と同額の料金がICカードのチャージ残高から自動的に差し引かれる仕組みとなっています。

ただし、Suica定期券区間内の駅では利用できない点や、列車に乗車した場合には通常の運賃が適用される点には注意が必要です。

このように、「タッチでエキナカ」は駅構内の利用を想定した正式な仕組みであり、ルールに沿って利用すれば問題はありません。一方で、制度の内容を理解せずに利用すると想定外の料金が発生する可能性もあるため、利用条件を事前に確認しておくことが重要といえるでしょう。



まとめ

今回のケースのように、「通勤定期券があるから」といった理由で本来の利用目的を逸脱して改札内に入場する行為は、結果としてトラブルにつながり、金銭的な負担が生じる可能性も否定できません。

また、多くの主要駅では改札外にも公衆トイレや商業施設に併設されたトイレが整備されています。事前に駅周辺の施設を確認し、無料で利用できる場所を把握しておくことも現実的な対応といえるでしょう。

こうしたルールを守った利用は、鉄道サービスの円滑な運営や安全性の維持にもつながります。適切な方法で設備を利用することが、結果として安心して利用できる環境の維持につながると考えられます。



出典

東日本旅客鉄道株式会社

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー