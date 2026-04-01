スマホの自撮りカメラ、“鏡代わり”にしてない？ セリアの「貼るミラー」で持ち物を増やさず身だしなみチェック
出先でリップを塗り直したい時などに、鏡がなくて困ったことはありませんか？ 荷物を必要最小限に収めたく、優先順位が低い鏡は持ち歩いていない筆者。わざわざスマホのカメラを起動して自分を映すのにも抵抗があるため、何も見ずに感覚でリップを塗り、スマホの暗い画面の反射を利用してはみ出していないかをさりげなく確認する、という面倒な方法を取っていました。
そんな中、100円ショップのSeria（セリア）で見つけたのは、「荷物を増やさずに鏡を持ち歩きたい」というわがままを叶えてくれるアイテム。手持ちのリップなどに貼り付けることができるシールタイプのミラーで、塗り直しの際にとても便利なんです。
◆いつでもどこでも身だしなみチェック！
セリアに売っている「こっそりミラーシール」（税込110円）は、リップやスマホカバーなど、“普段持ち歩いているアイテム”に貼って使うことができる即席ミラーです。
筆者と同じ不便さを感じていた人はやはり多いようで、この商品は「ほしい」を商品化してくれる「みん100」というサイトに投稿された消費者の声から誕生したものなのだそう。
直径15mmの丸型、18×18mmの正方形、15×35mmの長方形、23×26mmの六角形の4種類のミラーが各2枚ずつ入っています。
ミラー裏面のはくり紙をはがして貼りたい場所へしっかり貼り付けたら、あとは表面の保護フィルムを剥がすだけ。
小さいながらしっかりと鏡の役割を果たしてくれます。カーブがかっている面や凹凸のあるところに貼ると鏡の映りが歪んでしまうので、平らな面に貼るようにしましょう。
◆愛用アイテムが何倍も便利に！
4種類のミラーのサイズ感や形が本当に計算され尽くされていて、「そうそう、ここに鏡があったら便利なんだよなぁ……！」という箇所に見事にフィットしてくれます。それもそのはず、開発の段階で最適なサイズ感には特にこだわり、視認性と携帯性の両立・スマホや持ち物になじむ角丸デザイン・みんなが持っている「アレ」にぴったり合うサイズの3つを実現したのだそう。
中学生の娘はどんなにコンパクトな鏡でもやはりポケットに入れているとかさばってしまうのが地味にストレスだったようで、ミラーシールの存在を教えたところさっそくリップに貼っていました。「小さいけどちゃんときれいに見える！」と嬉しそう。
◆身だしなみ以外にこんな場面でも活躍
目に服の繊維やホコリが入ってゴロゴロする時、ありますよね。息子にそう訴えられた時にもこれまでは鏡を持っていなかったため、筆者のスマホのインカメラを起動してなんとか異物を取り除こうと試みていました。しかし今のスマホ画面がいくら鮮明でもそんな細部までは映らず結局解決しない、というところまでがお決まりの流れ。そんな時にも、やはり鏡の方が細かいところまでしっかりと確認できます。
荷物の量はそのままで、さりげなく身だしなみをチェックできる「こっそりミラーシール」は、“鏡見てます！ 感”があまり出ないのも大人世代にとって嬉しいポイントです。
いつもの日常がちょっぴり便利になる優秀グッズ、気になったら是非セリアで探してみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな中、100円ショップのSeria（セリア）で見つけたのは、「荷物を増やさずに鏡を持ち歩きたい」というわがままを叶えてくれるアイテム。手持ちのリップなどに貼り付けることができるシールタイプのミラーで、塗り直しの際にとても便利なんです。
セリアに売っている「こっそりミラーシール」（税込110円）は、リップやスマホカバーなど、“普段持ち歩いているアイテム”に貼って使うことができる即席ミラーです。
筆者と同じ不便さを感じていた人はやはり多いようで、この商品は「ほしい」を商品化してくれる「みん100」というサイトに投稿された消費者の声から誕生したものなのだそう。
直径15mmの丸型、18×18mmの正方形、15×35mmの長方形、23×26mmの六角形の4種類のミラーが各2枚ずつ入っています。
ミラー裏面のはくり紙をはがして貼りたい場所へしっかり貼り付けたら、あとは表面の保護フィルムを剥がすだけ。
小さいながらしっかりと鏡の役割を果たしてくれます。カーブがかっている面や凹凸のあるところに貼ると鏡の映りが歪んでしまうので、平らな面に貼るようにしましょう。
◆愛用アイテムが何倍も便利に！
4種類のミラーのサイズ感や形が本当に計算され尽くされていて、「そうそう、ここに鏡があったら便利なんだよなぁ……！」という箇所に見事にフィットしてくれます。それもそのはず、開発の段階で最適なサイズ感には特にこだわり、視認性と携帯性の両立・スマホや持ち物になじむ角丸デザイン・みんなが持っている「アレ」にぴったり合うサイズの3つを実現したのだそう。
中学生の娘はどんなにコンパクトな鏡でもやはりポケットに入れているとかさばってしまうのが地味にストレスだったようで、ミラーシールの存在を教えたところさっそくリップに貼っていました。「小さいけどちゃんときれいに見える！」と嬉しそう。
◆身だしなみ以外にこんな場面でも活躍
目に服の繊維やホコリが入ってゴロゴロする時、ありますよね。息子にそう訴えられた時にもこれまでは鏡を持っていなかったため、筆者のスマホのインカメラを起動してなんとか異物を取り除こうと試みていました。しかし今のスマホ画面がいくら鮮明でもそんな細部までは映らず結局解決しない、というところまでがお決まりの流れ。そんな時にも、やはり鏡の方が細かいところまでしっかりと確認できます。
荷物の量はそのままで、さりげなく身だしなみをチェックできる「こっそりミラーシール」は、“鏡見てます！ 感”があまり出ないのも大人世代にとって嬉しいポイントです。
いつもの日常がちょっぴり便利になる優秀グッズ、気になったら是非セリアで探してみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。