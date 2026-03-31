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YouTubeチャンネル「小次郎講師のマーケット速報」が、「【3/31速報】「世界同時株安」終わりが見えない／ホルムズ海峡「永久封鎖」か／原油105ドル、物価高の正体」と題した動画を公開した。動画では、3月31日のマーケット動向が解説され、世界の主要株価指数が総じて下落トレンドにあることや、原油高の継続によるインフレへの懸念が語られた。



動画の序盤では、世界40カ国の株価指数を分析した結果を報告。安定下降を示す「第4ステージ」にある国が80%の大台に達しており、「世界同時株安」の状況が依然として続いていると指摘した。さらに、これまで世界の株高を牽引してきたフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の急落に言及。これをチームを支える「4番打者」に例え、その不調が世界経済に暗雲をもたらしていると分析した。



続いて、コモディティ市場の動向を解説。イラン情勢の悪化を背景にWTI原油先物が102ドル台まで上昇しており、「原油が下がってこない限りこの問題が解決したという感じはしません」と語った。また、商品指数全体（CRB指数）も上昇傾向にあることから、インフレが今後も継続し、金融緩和の時期がさらに遠のくとの見方を示している。



最後に、トランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖解除を待たずに軍事作戦を終結させる可能性を示唆したという報道を取り上げた。アメリカには膨大な軍事費の負担から長期戦を避けたい思惑があると考察しつつ、「封鎖が解除されないまま戦争が終了すれば、原油高はずっと維持される」と危惧を示した。中東情勢とそれに伴う世界的な物価高の行方に、引き続き警戒が必要となりそうだ。