【築地銀だこ】たこ焼100円引きクーポン配布　PayPay最大5％還元も同時開催

たこ焼チェーン「築地銀だこ」は4月6日から4月19日まで、「お好きなたこ焼（8個入り）100円引きクーポン」（銀だこ公式アプリ内）を配布する。

あわせて、4月13日から4月26日までの期間は、PayPayで支払うと会計金額の最大5％がPayPayポイントとして還元される「PayPayクーポン」も配布する。

■アプリ会員100万人突破記念、100円引きクーポン配布

“お好きなたこ焼（８個入り）100円引きクーポン”を配布

今回の「お好きなたこ焼（8個入り）100円引きクーポン」は、「築地銀だこ公式アプリ」の会員数が100万人を突破したことを記念したキャンペーン。

期間中にアプリをダウンロードし、会員登録を行った人にクーポンを配布する。また、2026年4月6日までにすでに会員登録しているユーザーには、4月6日午前0時頃から順次、同様のクーポンをアプリ内で配信する。

クーポンは有効期間中、1会計につき1回（1舟）利用可能で、期間中は何度でも使用できる。

〈クーポン概要〉

・配布期間：2026年4月6日（月）〜4月19日（日）

・有効期限：2026年6月30日（火）

※税込価格から100円引き

※他の割引との併用不可

※コラボ商品・店舗限定メニューは対象外

※注文時にアプリの会員バーコードとクーポンの提示が必要

■PayPay支払いで最大5％還元も

PayPayクーポン（最大5％相当還元）配布

さらに、4月13日からはPayPayユーザー向けの還元キャンペーンも実施する。

期間中、PayPayアプリ内でクーポンを事前に取得し、対象店舗でPayPay決済を行うと、会計金額の最大5％相当のPayPayポイントが付与される。

〈PayPayクーポン概要〉

・配布・利用期間：2026年4月13日（月）9時〜4月26日（日）23時59分

・対象：対象の築地銀だこ店舗

※対象店舗はPayPayアプリ内で確認可能

※1回の付与上限：2,000ポイント／期間中合計上限：2,000ポイント

■紙スタンプカードは終了、アプリへ完全移行

なお、「築地銀だこ」ではこれまで運用していた紙のスタンプカードについて、新規発行（ランクアップ含む）を2026年2月18日に終了している。

紙カードのスタンプ数やランクは、銀だこアプリ内のデジタルスタンプカードへそのまま移行可能。未交換の「たこ焼プレゼント」も、アプリ内クーポンとして引き継がれる。

「築地銀だこ 公式アプリ」

■アプリで決済＆スタンプ管理がより便利に

2025年3月31日にサービスを開始した銀だこ公式アプリでは、事前にアプリ内でPayPayを連携しておくと、スムーズに決済ができ、スタンプも自動的に貯まる。

たこ焼1舟（6個入り以上）購入ごとにスタンプが1つ付与され、一定数貯まるとたこ焼が無料でもらえる特典も用意。また、毎月8日・18日・28日（“8のつく日”）はスタンプが2倍になるサービスも実施している。