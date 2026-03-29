大阪鶴橋の人気店「蔘鶏湯人ル」朝限定の定食「アサゲタン」が登場
日本初！！おひとりさま蔘鶏湯専門店「蔘鶏湯人ル」(サムゲタンニル)。韓国の国家調理技能試験一級に、女性で初めて合格した朴 三淳（パク サムスン）の伝統の味を受け継ぐ、行列の絶えない大阪鶴橋の人気店。朝限定の定食が2026年3月1日から開始。朝の8:30～11:00までのみ予約なしで楽しめる「アサゲタン」を紹介します。
日本初！おひとりさま蔘鶏湯専門店「蔘鶏湯人ル」
店内に入ると、目に飛び込んでくる「蔘鶏湯」が湧き上がる光景。湯気が立ちこめる光景は、まるで食のアトラクションの始まりのよう。店内には鶏のいい香りが漂います。
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華やかな器に入ったおかずは、おかわり自由
大きな丸いお盆に敷き詰められた、色とりどりのおかず。ちょこちょこと小皿にての盛り付けは女性心をくすぐります。豆もやしナムルやイカの塩辛など、カンジャンセウ以外はおかわり自由！
ご飯と生卵もおかわり自由
鉄鍋にて炊かれたふっくらご飯。ご飯泥棒なおかずがたくさんあるので、ご飯が足りないくらいも心配無用！アサゲタンの時間はご飯と生卵もおかわり自由。
おひとりさまずつ提供する「蔘鶏湯」
熱々のお鍋に入っておひとりさまずつ提供される「蔘鶏湯」。スタッフさんのアサゲタンで～す♪の元気な掛け声と共に蓋が開く瞬間は、お写真動画必須！ぐつぐつと炊かれた「蔘鶏湯」のいい香りがたまりません。
アサゲタンが登場！
蔘鶏湯宿坊人ルの朝ごはん。身体にやさしい蔘鶏湯と炊き立ての釜炊きごはんやおかず、お腹いっぱいになる朝ごはんで素敵な一日をスタートしてほしいという気持ちで「アサゲタン」を始められたそうです。
4種類の調味料はお好みで
ほろほろとほどけゆく柔らかな鶏肉とまろやかなスープは食べると思わず笑みが溢れます。
卓上には4種類の調味料、ヤンニョンケジャンの醤やコチュジャンなど、様々な味わいで自分好みにアレンジしていただけます。
特大サイズの「カンジャンセウ」
存在感たっぷりの大きな「カンジャンセウ」。韓国風海老の醤油漬け、濃厚な海老の旨みとご飯は相性抜群！漬けこんであるお醤油は、生卵と一緒に卵かけご飯でいただきます。
乗っけ丼やビビンバ風にアレンジ
たくさんのおかずを贅沢にご飯に乗せて、生卵をトッピングして、乗っけ丼やビビンバ風にアレンジ。華やかなおかずは大変美味しく、お写真映えもバッチリです。
テイクアウトでも楽しめる蔘鶏湯
自宅や手土産にも便利なテイクアウトも用意されています。「テイクアウト蔘鶏湯」やパンチャン4品付き、「朴三淳直伝 白菜キムチ」に韓国海苔の佃煮「料々」、大阪土産にもぴったりです。
朝8:30～11:00までの時間限定で、予約なしの順番制。少し早起きをした朝にちょっぴり贅沢な朝ごはん「アサゲタン」から、朝のスタートをはじめてみてはいかがでしょうか。
蔘鶏湯 人ル
大阪府大阪市生野区桃谷4-1-11
営業時間 2026年3月1日より、朝営業始
8:30～11:00 (予約なしで来店可能)
11:00～15:45
11:00以降は各回60分の時間制です。
ご予約にてご案内
※詳しくは公式インスタグラムをご覧ください。