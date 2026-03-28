女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムが28日までに更新され、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」のクランクアップの様子を伝えた。

同番組は「出演者のクランクアップの様子をお届けします 蛇役：#渡辺江里子 さん 蛙役：#木村美穂 さん」とトキとヘブンの家の庭に住み2人の歩みを優しく見守る語り役の蛇と蛙の声を務めた阿佐ヶ谷姉妹の2人が収録スタジオでクランクアップを迎え花束を持った姿を公開。

続けて「物語を見守ってくれた蛇と蛙こと #阿佐ヶ谷姉妹 のお二人。撮影現場をご覧になったこともあり、蛇と蛙の収録は、池の石の上に座っている気持ちでされたそうです」と明かした。

これに対し、フォロワーからは「優しい蛇さんと蛙さんが大好きです」「お二人の声に安心感があって良かったよ」「掛け合い楽しかったです。お疲れ様でした」「蛇さんと蛙さんの声がとても癒されてました」「お二人のお声だったからこそわたしたち視聴者もグッと感情移入できたと思ってます！」「半年間ありがとうございました！」などの声が寄せられた。