後ろ姿で年齢バレてるかも？40代からの“パサつき髪を変える”ホームケア３選
どんなにメイクや服を整えていても、後ろ姿で“なんとなく老けて見える”ことが。その原因のひとつが髪の状態。ツヤやまとまりが失われるだけで、印象は大きく変わります。だからこそ見直したいのが日々のヘアケア。そこで今回は、美髪ライターが実際に使ってよかったホームケアアイテムを３つ紹介します。
ダメージを内側から整える「いち髪 THE PREMIUM モイスチャーメロウパックヘア」
パサつきや広がりが気になる人に取り入れやすいのが、「いち髪 THE PREMIUM モイスチャーメロウパックヘア」。髪になじませるととろけるように広がるテクスチャーで、いつものバスタイムを“ケア時間”に変えてくれます。
▲いち髪「いち髪 THE PREMIUM モイスチャーメロウパックヘア」 200g ￥1,100（税込、編集部調べ）
高濃度米ぬか発酵導入美容液やＣＭＣ類似成分が髪内部に浸透し、ダメージを受けた髪をうるおいで満たしてくれる設計。さらにヒートリペアコート配合で、ドライヤーの熱を味方にキューティクルを整え、乾かしたあとのまとまり感もアップ。手触りの変化を感じやすく、日常使いしやすいヘアパックです。
摩擦ダメージを減らす新習慣「ウォンジョンヨ ヘアプロテクトウォッシュミスト」
見落としがちなのが、シャンプー時の摩擦ダメージ。そこで取り入れたいのが「ウォンジョンヨ ヘアプロテクトウォッシュミスト」。シャンプー前に髪全体へスプレーするだけで、プロテクトベールがキューティクルを守り、洗うときの負担を軽減してくれます。
▲ウォンジョンヨ「ヘアプロテクトウォッシュミスト」 150ml ￥1,540（税込）
ハチミツ酸やＡＨＡが汚れをゆるめることで、ゴシゴシ洗わなくても落としやすく、結果的に髪へのダメージを抑えることに。絡まりにくくなるため、ロングヘアやダメージが気になる人ほど実感しやすいアイテムです。
枝毛・切れ毛対策に「シュワルツコフ ファイバープレックス ボンド ミルク」
カラーやブリーチを繰り返している髪には、「シュワルツコフ ファイバープレックス ボンド ミルク」のような補修系アイテムが頼りになります。タオルドライ後に中間から毛先へなじませるだけで、毛髪内部を保護しながら補強。枝毛や切れ毛を防ぎ、ハリやコシのある仕上がりへ導いてくれます。
▲シュワルツコフ「ファイバープレックス ボンド ミルク」 100g ￥3,300（税込）
ヒアルロン酸Ｎａやパンテノールによる湿気対策も備えているため、広がりやすい季節でもまとまりやすいのが特徴。日々のケアに取り入れることで、髪の印象が安定しやすくなります。
髪は顔以上に“印象の差”が出やすいパーツ。だからこそ日々のケアの積み重ねが、そのまま見た目に反映されます。難しいテクニックは不要でも、アイテム選びを変えるだけで変化は十分に感じられるはず。後ろ姿に自信を持てる美髪をめざして、ぜひ取り入れてみてください。＜text＆photo：Chami＞
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