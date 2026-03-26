優しすぎるゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万5000回再生を突破し、「なんて優しいの」「考えてる顔が可愛すぎる」「涙がでちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：登山中に『80歳のおじいちゃん』と遭遇した大型犬→ゆっくり歩く姿を見て…】

ゴールデンレトリバーと登山をしたら…

Instagramアカウント「lu.ttsu」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ルッツ』くんの可愛い姿を紹介しています。この日、ルッツくんと登山にでかけたという投稿主さん。ある地点まで行くと、ルッツくんが立ち止まってしまったといいます。

ルッツくんは、下の方を食い入るように見ていたとか。その視線の先にいたのは…。

80歳を超すと思われるおじいちゃん！少し前に、投稿主さんとルッツくんは、岩に座って休憩していたおじいちゃんとすれ違ったとのこと。ルッツくんは、歩き始めたおじいちゃんのことが心配で仕方なかったのでした。

優しさあふれる行動に涙が止まらない

ルッツくんは、おじいちゃんが山を登るのをしばらく眺めていたといいます。「本当に大丈夫…？」と聞こえてきそうなほど、心配そうな表情をしていたとか。

その見守りのおかげか、おじいちゃんは「難所」を無事クリアしました。その様子を見届けたルッツくんは、ぱっと明るい表情に！口角を上げてニヤリと笑い、安心した様子で再び歩き始めたそうです。

ちなみに、おじいちゃんとは山頂で再会したといいます。心配そうに見守る姿も、安心して見せた笑顔も、とっても可愛いルッツくんなのでした♡

この投稿には「心優しい子ですね」「頼もしいわんこ」「見守り隊おつかれさま！」などの温かなコメントが寄せられています。

やんちゃなルッツくんにホッコリ

普段のルッツくんは、とっても元気でわんぱくな男の子だそう。別の日の投稿では、折れかけの木の枝を引っ張って遊ぶ姿も紹介されました。ブラブラと揺れる様が興味を引いたのかもしれません。

思い切り木の枝を引っ張った次の瞬間、ルッツくんに悲劇が…！

あまりに強く引っ張ったため、枝が折れてルッツくんの顔面に直撃！！思わず目をぎゅっと閉じるルッツくん…。投稿主さんも思わず声をかけますが、懲りずに枝を拾って遊び始めたとか。優しさと逞しさの両方を兼ね備えているルッツくん、これからもチャーミングな姿を見せてほしいものですね。

ルッツくんの可愛い姿はInstagramアカウント「lu.ttsu」の他の投稿からもチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「lu.ttsu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。