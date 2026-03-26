【新発売】スターバックスのチルドカップから”スイートミルクラテ”が登場♪
2026年3月3日(火)からスターバックスのチルドカップ シリーズの定番商品に”スターバックス®スイートミルクラテ”が新登場♪そして”スターバックス® カフェラテ”、”スターバックス® クラシックティーラテ”がおいしくなってリニューアル発売しました!全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケットにて販売しています♪
やさしいミルクの甘さが楽しめる♪
スターバックスのチルドカップの定番商品のラインアップに”スターバックス®スイートミルクラテ”が新たに仲間入りしました!ひとくちごとに広がるスターバックス コーヒーのぜいたくな味わいが、手軽にチルドカップで楽しめます♪
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スターバックス®スイートミルクラテ
ミルクの優しい甘みが楽しめる新商品のチルドカップ。
スターバックスが厳選したコーヒーにまろやかなミルクのコクと甘みがしっかり感じます。
ホワイトチョコレート風味になっていてクリーミーさがあります。ほんのりコーヒーの風味もありつつ、ミルク本来の甘さを味わえるミルクラテになっています♪
スターバックス® カフェラテ
上質なコーヒー豆を使用したこだわりのカフェラテ。
スターバックスが厳選した上質なコーヒー豆にフレッシュな味わいのミルクを合わせたカフェラテ。
コーヒーのほろ苦さと深みのある味わいでとても香りが良く、程よくミルクのまろやかなコクも感じられます♪
スターバックス® クラシックティーラテ
上品なブラックティーとまろやかなミルクを合わせたクラシックティーラテ。
口に入れた瞬間、華やかな香りがふわっと広がり、ミルクの優しい甘さが感じられます!
隠し味でバニラとホワイトモカの香りがほんのり加えられていて、上品で甘い風味の余韻が残りました♪
スターバックスのコーヒーが自分の好きなタイミングで楽しめるのが嬉しいです♪皆さんもリフレッシュしたい時に飲んでみてはいかがでしょうか？
商品情報
スターバックス®スイートミルクラテ、カフェラテ、クラシックティーラテ
・発売エリア：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット
・発売期日：2026年3月3日(火)
・希望小売価格：230円(税別)
・賞味期限：18日間
・容量：200mlカップ
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。
※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。