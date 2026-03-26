【新発売】スターバックスのチルドカップから”スイートミルクラテ”が登場♪

2026年3月3日(火)からスターバックスのチルドカップ シリーズの定番商品に”スターバックス®スイートミルクラテ”が新登場♪そして”スターバックス® カフェラテ”、”スターバックス® クラシックティーラテ”がおいしくなってリニューアル発売しました!全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケットにて販売しています♪

やさしいミルクの甘さが楽しめる♪

スターバックスのチルドカップの定番商品のラインアップに”スターバックス®スイートミルクラテ”が新たに仲間入りしました!ひとくちごとに広がるスターバックス コーヒーのぜいたくな味わいが、手軽にチルドカップで楽しめます♪

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スターバックス®スイートミルクラテ

ミルクの優しい甘みが楽しめる新商品のチルドカップ。

スターバックスが厳選したコーヒーにまろやかなミルクのコクと甘みがしっかり感じます。

ホワイトチョコレート風味になっていてクリーミーさがあります。ほんのりコーヒーの風味もありつつ、ミルク本来の甘さを味わえるミルクラテになっています♪

スターバックス® カフェラテ

上質なコーヒー豆を使用したこだわりのカフェラテ。

スターバックスが厳選した上質なコーヒー豆にフレッシュな味わいのミルクを合わせたカフェラテ。

コーヒーのほろ苦さと深みのある味わいでとても香りが良く、程よくミルクのまろやかなコクも感じられます♪

スターバックス® クラシックティーラテ

上品なブラックティーとまろやかなミルクを合わせたクラシックティーラテ。

口に入れた瞬間、華やかな香りがふわっと広がり、ミルクの優しい甘さが感じられます!

隠し味でバニラとホワイトモカの香りがほんのり加えられていて、上品で甘い風味の余韻が残りました♪

スターバックスのコーヒーが自分の好きなタイミングで楽しめるのが嬉しいです♪皆さんもリフレッシュしたい時に飲んでみてはいかがでしょうか？

商品情報

スターバックス®スイートミルクラテ、カフェラテ、クラシックティーラテ

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット

・発売期日：2026年3月3日(火)

・希望小売価格：230円(税別)

・賞味期限：18日間

・容量：200mlカップ

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。