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海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「ドル支配は終わる」香港ステーブルコイン解禁で世界は3つの経済圏へ…中国の知られざる金戦略の闇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「報道NGの闇！米国崩壊のカウントダウンと中国の金戦略。メディアが隠す世界情勢を解説します！」と題した動画で、香港でのステーブルコイン解禁をきっかけに、ドル一強時代の終焉と、世界が3つの経済圏に分かれる未来を予測。金に裏付けられたデジタル資産が新たな金融秩序を生む可能性を指摘し、変化の時代を生き抜くための資産防衛策を提言している。



動画の冒頭で宮脇氏は、2026年2月に香港が「世界初のステーブルコインの正式ライセンスを3月までに発行する」と発表したニュースに注目。これを受け、アメリカの財務長官が「中国がゴールドに裏打ちされたデジタル資産を作っても別に驚きません」と牽制するような発言をしたことを紹介し、まさに「今、金融の歴史が動く瞬間なのかもしれない」と語る。



この一連の動きは、「私たちが今まで信じてきたドルの支配が終わるかもしれない」という予兆だと宮脇氏は分析。今後の世界は、(1)デジタルドルを推進する「アメリカ経済圏」、(2)実物資産に裏付けられた通貨を目指す「中国・新興国経済圏」、(3)独自のデジタル通貨（CBDC）を模索するEU・日本などの「第三勢力」という「3つの勢力図に世界地図が分けられる可能性」があると予測した。



その上で宮脇氏は、裏付けのないドルを「中身のない箱」に例え、一方で「箱の中に必ず本物の金が入っていますよ」と保証された金裏付けのデジタル資産の魅力を解説。中国が香港の仕組みを利用し、金の価値と連動したデジタル通貨を世界中に流通させようと画策している可能性を指摘した。



こうした大変革期を生き抜くための対策として、宮脇氏は3つの点を挙げる。第一に、ポートフォリオの20～30%を不動産や金などの「現物資産」にすること。第二に、日々変化する状況を把握するため「情報の鮮度にこだわる」こと。そして最後に、特定の国や通貨に依存しない「資産の分散」の重要性を強調し、「資産を分散させることが2026年以降の常識になる」と動画を締めくくった。