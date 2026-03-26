「昨日、スカウト部長から急きょ、担当地区の春季大会をカバーするように言われたので帰りますよ。チェックすべきタマがいないから、いても仕方ないだろうって」

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25日、セ・リーグのあるスカウトはこう言って、センバツが行われている甲子園球場を後にした。各球団は大会前に担当地区のスカウトの推薦をもとに、センバツで見るべき選手をリストアップ。そこに載った選手を中心に、編成担当者や複数のスカウトがクロスチェックをする。例えば、この球団のリストをこっそりのぞかせてもらったところ、

【投手】中谷嘉希（北照）、菰田陽生（山梨学院）、吉岡貫介（大阪桐蔭）、杉本真滉（智弁学園）、徳丸凜空（崇徳）、木下瑛二（高川学園）、末吉良丞（沖縄尚学）

【捕手】吉岡伸太朗（専大松戸）

【内野手】池田聖摩（横浜）、古城大翔（花巻東）

【外野手】赤間史弥（花巻東）、川中鉄平（神戸国際大付）

以上、12人の名前があったものの、前出のスカウトはこう言うのだ。

「今年のセンバツはただでさえ不作の上、リストアップされていたほとんどの選手が初戦敗退で姿を消した。残っているのは菰田、吉岡貫介、杉本、吉岡伸太朗の4人だけです。このうち菰田は22日の長崎日大戦で左手首を骨折、2回戦以降は欠場の見込み。ただでさえ1回戦終了と同時に多くのスカウトが引き揚げるのに、2回戦以降も甲子園に残ってチェックすべき選手が3人しかいないんじゃ、スカウトがいなくなるわけです」

それでも甲子園の収穫はあったのか。

「初戦で本塁打を放った二刀流の菰田、昨夏の優勝投手の末吉、ドジャースも注目する織田の3人は評判通りの好素材、今年のドラフトで1位指名されるでしょう。あとはきょうの帰り際に見た智弁学園の杉本は、初戦で144キロだった最速が2キロほどアップ。馬力があり、スタミナも豊富。カーブ、スライダー、チェンジアップと変化球も豊富だけに、上位で指名される可能性もある」

とは前出のスカウトだ。

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