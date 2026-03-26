チェコ・プラハで開催

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベスト＆今季世界最高の79.31点をマークして首位発進した。演技直後の笑顔に、ファンからは様々な声が上がった。

今季限りで引退する坂本にとって、この日は現役最後のSP。圧倒的な存在感で、チェコの観衆を魅了した。

冒頭の3回転ルッツを決めると、ダブルアクセル、フリップ-トーループの連続3回転も鮮やかに成功。天を見上げてフィニッシュのポーズを取ると、自然と笑みがこぼれた。

FODの配信などで坂本のラストSPを見守ったファンも、この笑顔に反応。Xには「坂本さん美しい……笑顔が見られてよかった……」「その笑顔が見たかったのよ」「演技終わった直後の溢れんばかりのかおちゃんの笑顔、これだけでFOD再加入した元とれた」「かおちゃんの笑顔見るだけで涙止まんねえよ…」「かおちゃんのひまわりみたいな笑顔が見れてよかった」などの声が上がった。

2位の千葉百音とはわずか0.86点差で27日（日本時間28日）のフリーへ。完璧な現役ラストダンスを披露し、4度目の世界一に輝いて、勝負のリンクに別れを告げる。



（THE ANSWER編集部）