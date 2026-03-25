なぜ？タイガース米国人投手のマイナー降格を韓国メディア「速報」　背景に「ゴミの国」発言の因縁

かつて韓国を「ゴミの国」と言い放ち物議を醸したアメリカ人投手がマイナー降格を言い渡された。

【写真】「バイバイ！ゴミの国」アメリカ人投手の韓国侮辱発言

『MLB.com』は3月25日、デトロイト・タイガースが3選手をマイナーオプションでAAAのトレド・マッドヘンズに降格させ、バーチ・スミスら6選手をマイナーキャンプへ配置転換したことを伝えた。

2022年に埼玉西武ライオンズでプレーしたスミスは、翌2023年に韓国KBOのハンファ・イーグルスへ加入。開幕戦で2.2回を投げて負傷降板し、開幕から1カ月足らずで退団した。

その際、SNSでハンファファンから「good bye injury prone man（さよなら、ガラスの男）」というメッセージを受け取ると、これに「Bye bye！Have fun in your garbage country（バイバイ！ゴミの国で楽しんで）」と返信。韓国を“ゴミの国”と表現したとして、KBOファンの間で物議を醸していた。

バーチ・スミス（写真提供＝OSEN）

ハンファ退団後は2024年にマイアミ・マーリンズとボルチモア・オリオールズでプレーし、メジャーで4勝1敗4ホールド、防御率4.95を記録。2025年はピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結び、傘下AAAで2勝3ホールド、防御率6.75を記録したが、メジャーでは1試合も登板しなかった。

そして、今季にタイガースとマイナー契約。春季キャンプに招待選手として参加し、メジャー復帰を目指していたが、ひとまずマイナー行きを言い渡されることになった。

KBO時代の“因縁”もあってか、スミスのマイナー降格は複数の韓国メディアが報道。『SPOTV NEWS』は「“韓国はゴミの国”妄言吐いた投手、悔しいだろう」と見出しを打ち、“速報”と銘打った『OSEN』も「“韓国はゴミの国”発言論争、元ハンファ投手マイナー行きでメジャー復帰失敗」と報じていた。

なお、タイガースには同じくマイナー契約を結んだ韓国人投手コ・ウソクもいる。彼は2月末の春季キャンプでオープン戦1試合に登板して0.2回4失点を記録し、韓国代表で出場したWBCを終えてチームに復帰したが、以降はオープン戦での登板がない。

このほか、チームには広島東洋カープやSSGランダースに所属したドリュー・アンダーソンや、昨季までKBOでプレーし、直近のWBCで優勝したベネズエラ代表エンマヌエル・デ・ヘススらが所属している。