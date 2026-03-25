東京都内の桜は咲き始めた所が多く、週末にかけては都心周辺で見頃を迎えるでしょう。29日(日)と30日(月)は晴れてお花見日和になりそうです。4月初めの週末もお花見を楽しめる所が多いでしょう。

今週末にかけて桜が見頃へ

今年の東京の桜(ソメイヨシノ)は3月19日(木)に開花が発表されました。東京の桜の標本木は靖国神社にあり、今日25日(水)朝の時点では5分咲きに届かないくらいです。





そのほか東京都内の桜は多くの所で咲き始めており、上野恩賜公園では早くも五分咲きとなっています。この先は気温の高い日が多く、今週末は都心周辺のスポットを中心に見頃に近づくでしょう。なお、関東では東京のほか、横浜と前橋で22日(日)に、さいたまで23日(月)に、宇都宮で24日(火)に開花と、昨年に比べて5日前後、早く咲き始めています。今週末から4月初めにかけて続々と満開を迎えるでしょう。

お花見によさそうな日は

気になるお天気ですが、東京は今日25日(水)の昼頃から雨雲がかかり、明日26日(木)にかけて降ったりやんだりするでしょう。強く降ることはありませんので、傘を差して歩きながら桜を眺めてみるのもよさそうです。

27日(金)は雲が多めながらも日差しが届くでしょう。ただ、午後は雨の降る可能性がありますので、お花見は午前中がおすすめです。

28日(土)も一時的に雨が降るでしょう。長く降り続く雨ではなく、お花見できるチャンスはありそうです。

29日(日)と30日(月)はおおむね晴れて、絶好のお花見日和となるでしょう。23区内ではちょうど七分咲きから満開になる桜も多そうです。公園でシートを広げてワイワイ楽しむのにもぴったりでしょう。

31日(火)は本降りの雨となり、お花見にはあいにくの天気です。4月1日(水)は晴れるものの、2日(木)と3日(金)は再び雨が降るでしょう。ここで雨や風強まると散り始める桜がでてきそうです。来週末もお花見できる所が多いものの、見頃を逃さないよう、桜情報や天気予報はこまめにチェックしてください。