アメリカのオープンAIが手がける動画生成AI「Sora」が24日、サービスを終了することを発表しました。

オープンAIが手がける動画生成AI「Sora」は24日、Xで「サービスを終了する」と投稿しました。

具体的な終了時期などは「近日中に改めて発表する」としていて、「今回の発表が落胆させるものであることは承知している」とコメントしています。

さらに、Sora公式アプリ上の投稿では「研究の優先順位について社内で慎重に検討した結果、提供を終了するという難しい判断を下した」と述べています。

ウォール・ストリート・ジャーナルはSoraについて、「去年、大々的にリリースしたものの、その後、世間から注目されなくなった」と指摘し、オープンAIは今後、企業や個人が仕事などに利用できるAI機能の開発に注力していくと分析しています。

また、オープンAIに1500億円以上を出資し、Soraにキャラクターを登場させることで合意していたウォルト・ディズニーは「オープンAIが動画生成事業から撤退し、優先順位を別の領域へとシフトさせるという決定を尊重する」と述べたということです。

Soraをめぐっては、漫画やアニメのキャラクターなどを無断で使用したAI動画がSNSに出回り、著作権の問題が指摘されていました。