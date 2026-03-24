2026年3月17日（火）から、『フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店』限定で、北海道素材を贅沢に使用した『チーズバームクーヘン』が発売されています。

画像：株式会社 フェルム ラ・テール

『フェルム ラ・テール』は、北海道美瑛町に拠点を興し、洋菓子とブーランジェリー、レストラン・カフェで美瑛小麦のオリジナルブレンド小麦粉や、地元産食材その他、おいしくて安心なものづくりを通して、地域への貢献、食と農をつなぐ活動を行っています。

2025年7月20日に、“北海道のバターとチーズ”をテーマとした『新千歳空港 クラフトスタジオ店』をオープンしました。

画像：株式会社 フェルム ラ・テール

新発売の『チーズバームクーヘン』は、クリームチーズ × チェダーチーズ × ブルーチーズ、3種のチーズと北海道素材の贅沢バーム。軽やかな口溶けのバーム生地は、北海道の大地が育てた小麦粉、クリームチーズ、バターを惜しみなく使用し、手作業でしっとりふんわりとシンプルに焼き上げられています。

画像：株式会社 フェルム ラ・テール

美瑛小麦は、たんぱく質含有量が多くグルテンの質、そして風味が良いことから、多くの職人から支持されている小麦です。一方で、しっかりとした食感に仕上がるのも特徴のひとつ。

職人が目指したのは、そんな美瑛小麦の風味を活かしながらも、ふんわりと軽やかな食感のバームクーヘン。何度も配合や焼き温度を見直し、試作を重ねることで、美瑛小麦の風味を生かしたふわふわバームクーヘンが誕生しました。

詳細情報

チーズバームクーヘン

価格：3個入 1,566円

発売日：2026年3月17日（火）～

販売場所：フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店

保存方法：常温

北海道Likers編集部のひとこと

3種のチーズの豊かな風味を最大限に引き出すため、低温でじっくりと焼き上げ、濃厚なチーズの風味を存分に楽しめる芳醇な味わいの『チーズバームクーヘン』が新登場！

生地作りから焼き上げまで、職人が五感で生地の状態を見極めながら丁寧に作り上げたこだわりの逸品です。

そんな『チーズバームクーヘン』が買えるのは『新千歳空港クラフトスタジオ店』だけ！ ぜひチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【新千歳空港限定】3種のチーズと北海道素材を贅沢に使った「チーズバームクーヘン」新発売！職人が生地から丁寧に焼き上げる濃厚チーズのコク深さ｜フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。