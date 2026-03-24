DTMで楽曲を作っていると、つい作曲で行き詰まることありませんか？ 経験値に沿った発想から飛び出すことはなかなか難しく、特に初心者は引き出しが少ないだけに、メロディーも単調になりがちです。

それをサポートする意味で、最近はAIを活用したDAWや作曲支援ソフトがリリースされています。0から100まで頼っていると、何が作曲なのかわからなくなってきますが、もうひと捻りが欲しいときのアイデア出しツールとしては、うまく使っていきたいところです。

パレット選択で多様なスタイルに対応

楽器メーカーのRoland（ローランド）が、AIアシストによるメロディー生成ソフトウェア『Melody Flip』を発表しました。ソニーコンピュータサイエンス研究所との共同開発によるもので、ローランドがさまざまなハードウェア＆ソフトウェアで提供してきた「音楽的な表現性」「使い勝手の良さ」「簡単操作」の要素を投入しているそうです。

Image: Roland

使い方としてはオーディオ化された楽曲ファイルを読み込み、曲の構造、BPM、キー、コード進行、ジャンル、ムードなどを解析。この解析結果を、約300種類に及ぶパレットと組み合わせて、メロディーを生成していきます。パレットはさまざまな音楽スタイルに対応しているようですね。

Image: Roland

『Melody Flip』はローランドが提供するクラウドサービス「Roland Cloud」上で使用することができ、登録者は無料で利用可能。Mac／Windows に対応し、主要なDAWと連携してプラグインとして使えます。メロディーだけでなく、コード、ベース、ドラムの各パートをオーディオ／MIDI の両形式で書き出し可能です。

自分の中からはなかなか出てこないフレーズを引き出して、アイデアの一端として活用できるのは便利だし、創造性を大きく広げてくれる可能性大です。楽器大手のローランドが手がけているってことで完成度も高そう。公開時期は5月が予定されていますが、早く試してみたいところです。

Source: Roland