NBAレジェンドのラマーカス・オルドリッジが来日決定…スペシャルクリニックの開催を発表

大田区総合体育館（東京都大田区）にて同30日と31日の2日間行われる、「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS」に、元NBAプレーヤーのラマーカス・オルドリッジが来日する。

高校バスケアジア太平洋のナンバーワンを決める大会の日本国内予選となるこの大会。男女それぞれ4校が出場し、優勝校にシンガポールで行われる「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が与えられる。

日本国内予選のスペシャルゲストとして、ポートランド・トレイルブレイザーズ、サンアントニオ・スパーズ、ブルックリン・ネッツの3チームでプレーし、7度のNBAオールスター選出や、5度のオールNBAチーム入りの実績を誇るNBAレジェンドのオルドリッジが来場する。さらにスペシャルクリニックを開催し、日本の若手選手へ直接指導を行うという。

クリニックの開催は大会2日目の31日16時00分から行われる。両日の観戦チケットを購入した中学生以上の学生が対象で、30日の10時00分より会場内のインフォメーションでクリニックの参加受付を開始。先着順で最大50名まで参加可能となっている。

オルドリッジは、デイミアン・リラード（現ブレイザーズ）やティム・ダンカン（元スパーズ）、カワイ・レナード（現ロサンゼルス・クリッパーズ）らとともにプレーした経験を持ち、高い打点と正確なミドルジャンパーを武器にNBA通算2万得点以上を記録したレジェンド。直接指導が受けられるこのクリニックに参加してみるのはいかだろう。

【動画】緊急来日決定…NBAレジェンドのラマーカス・オルドリッジ