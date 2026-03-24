【西武渋谷店】渋谷で“にゃんこ”の世界を楽しむリアルイベント開催

西武渋谷店では、人気ゲーム“にゃんこ”シリーズの世界観を楽しめるリアルイベントが3月29日まで開催されています。公式グッズを販売する｢にゃんこ大商店 出張所｣や新作『パズルで豊作!にゃんこ村』のミニゲームを体験できるコーナーも登場。さらに館内4階の365cafeでは、ゲームの世界観に触れられる展示も開催。ゲームのファンはもちろん、かわいいキャラクターや雑貨が好きな方にも楽しめる内容です。

｢にゃんこ大商店 出張所｣でかわいいグッズをチェック



西武渋谷店A館2階の会場では、公式グッズショップ｢にゃんこ大商店 出張所｣を展開。

人気ゲーム『にゃんこ大戦争』のキャラクターグッズをはじめ、さまざまなオリジナルアイテムが並び、見ているだけでも楽しめる空間です。



ぬいぐるみや雑貨はもちろん、アパレルなど日常アイテムも展開されており、大人の女性でも取り入れやすいデザインのグッズがそろっているのも魅力。

アパレルブランド｢FRUIT OF THE LOOM｣とのコラボアイテムも登場しています。親子でおそろいに着用できるパジャマなども販売されており、思わず日常でも取り入れたくなるかわいらしいデザインがそろっています。



また、おみくじクッキーなど、ポップアップでのみ購入できる限定商品も登場。

オンラインではなく、実際に商品を手に取って選べるのも魅力のひとつ。お気に入りの“にゃんこ”グッズを探す時間も楽しめます。

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カフェでは展示やフォトスポットも楽しめる



同じ館内2階にある365cafeでは、ゲームの世界観を感じられる展示スペースも展開されており、キャラクターのイラストや関連アイテムのほか、絵本シリーズの原画なども飾られ、作品の雰囲気に触れることができます。

また、カフェを利用すると、オリジナルコースターなどのノベルティが用意されているのも嬉しいポイント。店内のぬいぐるみやグッズがディスプレイされた展示コーナーでは、お茶を楽しみながら写真撮影も可能。

イベントスペースで遊んだあとに、カフェでゆっくり過ごすのもおすすめの楽しみ方です。

新作ゲーム『パズルで豊作!にゃんこ村』の体験コーナーも



会場では、新作スマートフォンゲーム『パズルで豊作!にゃんこ村』の世界観を体験できるコーナーも登場。ゲーム内のミニゲームを再現し、野菜を投げ入れるゲームにチャレンジできます。



チャレンジは3回まで。野菜を投げかごに入ると、にんじんのお菓子がもらえる体験型ゲームとなっています。さらに、運が良ければ特別グッズが当たるチャンスもあり、子どもから大人まで気軽に楽しめる内容です。

『パズルで豊作!にゃんこ村』は、キャラクターデザインにも注目したいポイント。これまでのにゃんこシリーズとはデザインの雰囲気も異なり、女性にも親しみやすい柔らかくかわいらしいキャラクターが特徴です。丸みのあるやわらかなフォルムや、どこかシュールで可愛らしい魅力を持つ新しい“にゃんこ”たちが登場します。

操作はシンプルで、ゲーム初心者でも気軽に楽しめる内容となっており、通勤時間や家事の合間など、ちょっとした時間に遊びやすいのも魅力です。



また、会場では公式Xをフォローすると限定ステッカーがもらえるキャンペーンも実施中。今回のイベントはゲームをまだプレイしていない方でも、気軽に参加できるイベント内容となっています。

リアルイベントで“にゃんこ村”の世界に触れてみては？



イベントでは、グッズショップ･カフェ展示･ゲーム体験と、さまざまな形で“にゃんこ”の世界を楽しむことができます。

イベントをきっかけに、まだプレイしたことがない方も新作ゲーム『パズルで豊作!にゃんこ村』をはじめてみてはいかがでしょうか。リアルイベントで世界観に触れたあとにゲームを遊ぶことで、より一層楽しめるかもしれません。