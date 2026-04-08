今っぽく見える人はここが違う。重く見せない「大人の春ボブ」３選
シンプルな分、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるヘアスタイルがボブ。特に2026年春は、“軽さ”と“透け感”がキーワードです。でも、ただ軽くすればいいわけではなく、重さを残しすぎても、削ぎすぎても、どこか古く見えやすくなります。そんな今の気分に合うのは、「軽いのに整って見える」バランス。今回は、大人世代が無理なく取り入れられる春のボブスタイルを３つ紹介します。
削ぎすぎないのが今っぽい「レイヤーボブ」
軽さを出したいからといって、全体を削ぎすぎると、パサついた印象になりやすくなります。2026年春に選びたいのは、表面にだけさりげなくレイヤーを入れた“コントロールされた軽さ”。毛先には適度な厚みを残しながら、表面に動きをつけることで、重たく見えないのに整って見える仕上がりになります。
▲軽さを出しながら、毛先の厚みは残す。削ぎすぎないことで、整って見える
スタイリングも作り込みすぎず、軽めのオイルやバームで自然に動かす程度がちょうどいいバランス。やりすぎないことが、今っぽさにつながります。
顔まわりで印象チェンジ「シースルーボブ」
同じボブでも、印象を左右するのが顔まわりの設計。前髪やサイドにほんの少し透け感をつくることで、表情に抜けが生まれ、全体が軽やかに見えやすくなります。重めの前髪をそのまま下ろすよりも、わずかに隙間をつくることで、肌が自然にのぞき、明るさが加わるのが特徴です。
▲ほんのり透ける前髪が、表情に自然な抜け感をつくる
ただし、薄くしすぎると寂しい印象につながることも。あくまで“自然に透ける程度”にとどめることで、大人でも取り入れやすい仕上がりになります。
ラフすぎないのが正解「ナチュラル外ハネボブ」
外ハネボブは定番ですが、2026年春は“軽さ寄り”に調整するのがポイント。毛先だけを軽く外に逃がし、全体はツヤを残して整えることで、ラフになりすぎず、きちんと感も保てます。
▲毛先だけを軽く動かし、ツヤはポイントで。ラフすぎない外ハネが今のバランス
特に意識したいのがツヤの出し方。全体に均一につけるのではなく、毛先を中心に軽くなじませることで、重さを感じさせない仕上がりに。動きだけでなく質感まで整えることで、同じ外ハネでも印象に差がつきます。
2026年春のボブは、「軽さ」だけでなく「整って見える軽さ」が鍵に。削ぎすぎず、重さを残しすぎず、そのバランスをどう取るかで印象は大きく変わります。ぜひ今の自分に合う軽さを見つけて、ボブスタイルを見直してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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