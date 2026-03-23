衝撃の「初スイング弾」を披露した。

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昨秋の関東大会を制した山梨学院が、22日のセンバツ1回戦で長崎日大と激突。「高校四天王」の一角で「投打二刀流」の菰田陽生（3年）は、2023年春以来の優勝を目指し、「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席で、初球のカーブを振り抜くと、打球は左翼ポール際へ吸い込まれる先制ソロ本塁打となった。

身長194センチの長身から投げては最速152キロ、打っては高校通算34本塁打を誇る「大谷翔平2世」。3季連続出場となった甲子園での一発は初。ネット上では＜右の大谷さん、やっぱりすごい＞などの声があふれたが、その後アクシデントに見舞われた。

五回2死一塁から長崎日大の三ゴロを捕球した三塁手の一塁送球がそれ、打者走者と一塁・菰田が交錯。いったんベンチに下がり、左手首にテーピングを施してプレーを再開したものの、「守りで少し痛かったので、無理しないで『痛いです』と言って、代えてもらいました」と六回裏の守備からベンチに退いた。

次戦が心配だが、二刀流男のプロの評価はうなぎ上り。この日のオープン戦最終戦で優勝が決まった巨人の今秋ドラフト1位の有力候補に浮上しているという。

巨人はこの日、楽天に敗れたものの、10勝5敗1分けで勝率.667。日本ハムと並びオープン戦勝率1位となった。

さる巨人OBがこう言った。

「オープン戦で優勝したといっても、12球団最後となる15日まで本塁打が出なかった。得点45、失点50で得失点差はマイナスだから喜べません。開幕後も主砲の岡本和真（ブルージェイズ）がメジャーに流出した影響がモロに出そうで、長打力不足、得点力不足が懸念材料になっています」

投手陣も苦しい。昨季11勝で開幕投手の最有力候補だった山崎伊織が、右肩のコンディション不良で離脱。すると、代役として白羽の矢が立ったのは、なんとドラフト1位ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）だったのだ。

昨夏の甲子園は投打で活躍

「阿部慎之助監督が竹丸と公表した段階で、実戦13イニング連続無失点を継続していたとはいえ、球団の新人開幕投手は64年ぶりというから珍事です。本来は開幕で投げないといけないエースの戸郷翔征（25）はこの日、五回から2番手で登板して1回を3安打2死球4失点の乱調。開幕ローテにも入れずに二軍落ちだから、不振だった昨年同様、今年も期待できそうにない。楽天出身のベテラン田中将大（37）や則本昂大（35）がそろってローテに入りそうというのも微妙。生え抜きの若手はどうしたという感じですから。ドラフト1、2、3位ルーキーは開幕一軍メンバー入りが確実ですが、ドラフトで将来エースを張れるようなイキのいい投手が何人も欲しいチーム事情がある。そこで浮上するのが菰田なのです」（前出のOB）

菰田は昨夏の甲子園では15打数7安打で打率.467、昨秋は打率.412。関東大会でも大暴れした。昨夏の甲子園で右肘を痛めた影響から、秋は打者に専念して打ちまくり、プロのスカウトの評価を上げたが、投手としても2年春のセンバツで、2年生過去最速の152キロをマーク。2年夏の甲子園では全4試合に先発し、4強入りに貢献するなど実績は十分なのだ。

高校球界関係者が話を引き取る。

「右肘は完治していて、オフはそれまでの『野手7割、投手3割』の練習から『投手8割、打者2割』にシフトチェンジしたそうです。センバツ大会最速の155キロの更新も期待されています。左手首を故障したことで、センバツでは無理をさせないかもしれませんが、先日の練習試合では投げていてプロのスカウトは安心していました。プロでも、投手も野手も継続できるポテンシャルがある。特に話題が乏しい巨人が、二刀流の菰田を欲しがるのは自然の流れかもしれません」

巨人は1人で4番とエース候補になり得る「大谷2世」に対し、今後も密着マークを続ける方向だという。