小麦自給率わずか16％なのに、日本人の「コメ離れ」が止まらない…食料安全保障の危機を招く「意外な真犯人」

「令和の米騒動」以降、日本人のコメ離れがさらに加速している。米価高騰でパンやパスタに切り替える消費者が急増する一方、本来は米を守るために設計されたはずの生産調整政策が、皮肉にも米市場そのものを縮小させてきた可能性がある。

米価を上げればコメ離れが進み、下げれば農家が立ち行かなくなる--どちらに舵を切ってもうまくいかないこの構造的矛盾は、なぜ生まれたのか。後編では、意外なところに潜むコメ離れのもう一つの要因に迫る。

前編記事『「令和の米騒動」で加速した《日本人のコメ離れ》の深刻な実態…1人あたりの年間消費量は半世紀で半減していた』より続く。

米を選ぶ「舌」は育てられるのか

それでも、コメ離れをこのまま放置するわけにはいかない理由がある。食料安全保障の問題だ。

米の代わりに消費者が手を伸ばしているパンやパスタ、その原料である小麦の国内自給率は、わずか16%だ（2024年度）。一方、米の自給率は99%。この数字の意味するところは大きい。

消費者がスーパーで米の代わりにパスタを手に取るたびに、日本の食卓は「ほぼ国産で賄える食品」から「大部分を海外に頼る食品」へと、少しずつシフトしていることになる。もし何らかの理由で輸入が滞ったとき、輸入小麦に頼りきった食卓は、いとも簡単に崩れてしまう。

では、どうすればいいのか。最近、専門家の間では先物市場の活用による米価安定と所得補償の両立など、さまざまな議論がある。だが、ここではもう少し身近で、見過ごされがちなことを指摘しておきたい。

それは、米を食べる「習慣」そのものを育てることだ。政府が国民ひとりひとりの食事を管理するわけにはいかないし、するべきでもない。ただ、米を食卓の中心に据えることを自然と考えるような「舌」を、時間をかけて育てていくことはできるのではないか。

すでに説明したように、日本では1962年をピークに米の消費量が減少傾向に入った。これは食生活の多様化が大きな要因であることは間違いないが、その多様化の種は意外なところに蒔かれていたという指摘がある。

給食が変えた日本の食卓

突然だが、皆さんは小学校の給食で何を食べていたか覚えているだろうか。多くの方にとって、コッペパンや食パンの記憶が強いのではないかと思う。

歴史学者の藤原辰史氏は著書『給食の歴史』のなかで、この何気ない記憶の重さを指摘している。戦後、アメリカの支援で全国に広がった学校給食の内容は、パンと脱脂粉乳が中心だった。そしてこの時期に「舌」を形成された世代が大人となり、家庭の食卓の内容を決めるようになったとき、コメ離れが本格的に始まった。藤原氏はこう指摘する。

子どもの頃に食べたものは、本人も気づかないうちに一生の食の好みを左右する。給食のパンが、一世代の時間をかけて日本の食卓から米を押しやったというわけだ。

週5回の米飯給食は「わずか4％」しかない

ならば、その逆は起きないのだろうか。

国は1976年から米飯給食を制度化し、以来、学校給食の現場ではその回数が少しずつ増えてきた。文科省の調査によれば、週あたりの米飯給食の平均実施回数は1976年の0.6回から、1986年には2回、2007年になると3回を超え、2023年度には3.6回になった。なかなかの伸びに見える。

だが、週3回以上の米飯給食で育った世代は、いまだに20代以下だ。この世代が社会的な消費の中心的な立場となるまでには、あと10年ほどかかるだろう。

さらに言えば、米飯給食の実施回数にはまだ伸びしろがあるようにも見える。2023年度の調査によると、米飯給食の実施回数として最も多いのは週3回で全体の約34%。週5回実施している学校は、わずか4%しかない。

米飯給食の高いハードル

ならば、もっと米飯の回数を増やせばいいではないか。そう思いたくなるが、現場はそう単純ではない。

米飯は炊飯の手間がかかり、食器にご飯粒がこびりつくため洗浄にも時間を要する。米飯を提供する場合、調理員の休憩時間が短くなるとも指摘されており、こうした学校現場の課題への支援が重要だ。

もちろん給食だけですべての問題が解決するわけではない。おにぎりやパックご飯のように、忙しい生活の中でも米を手軽に食べられる選択肢を広げていくことも欠かせないだろう。

ただ、子どもの頃に食べたものの記憶は、思いのほか長く、その人の食卓に残り続ける。米の未来を考えたとき、こうした「舌の育成」を手放すべきではない。

コメ離れに即効薬はない。だが、次の世代の「舌」をどう育てるかは、いまの政策で手を打てる数少ない領域だ。その効果が現れるのは10年後か、20年後か、気の遠くなるような話かもしれない。しかし、パン給食が一世代をかけて日本人の食卓を変えたように、米飯給食もまた、一世代の時間をかけて食卓を変えうる。少なくとも、その可能性を閉ざすべきではないだろう。

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