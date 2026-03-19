韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年3月18日、サッカー女子アジア・カップの日韓戦で、日本代表に敗退した韓国代表を「無気力な完敗」と酷評した。

「日本の壁を越えられずベスト4で大会の旅を終えた」

アジア・カップ準決勝が18日、オーストラリア・シドニーで行われ、日本は韓国を4―1で下し、決勝へ進んだ。日本は21日に地元オーストラリアと決勝戦を行う。

試合は、日本が前半15分に、FW植木理子（26）がゴールを決め先制した。前半25分には、MF浜野まいか（21）が右サイドを突破し、2点目を入れた。

前半を2−0で折り返した日本は、後半に入っても勢いが止まらなかった。後半30分、36分にそれぞれ得点を追加。失点は後半33分の1点のみで抑え、4−1で快勝した。

韓国では女子の日韓戦に注目が集まり、複数のメディアが速報した。

「スターニュース」は、「『日韓戦で無気力な完敗』女子サッカー、日本に1-4で敗北...アジア・カップ決勝進出が絶たれる」とのタイトルで、代表チームを酷評した。

記事では「アジア・カップで2大会連続の決勝進出を目指していた韓国代表が、日本の壁をまたも越えられずに敗退した」とし、次のように試合を振り返った。

「この日、韓国はボール支配率が30％台にとどまり、シュート数も6対21と大きく劣る中、日本の壁を越えられず、ベスト4で大会の旅を終えた。これにより、韓国女子サッカーは15年の東アジアサッカー連盟（EAFF）東アジア・カップでの2−1勝利以来、実に11年間にわたり、日韓戦未勝利の泥沼に陥ることとなった。直近の日韓戦対戦成績は4分け6敗、歴代成績は4勝12分け20敗となり、格差がさらに広がった」

「全力を尽くしたが、実力差を覆すことは難しかった」

「朝鮮日報」（ウェブ版）は、「10年以上勝てていない...女子サッカー、日本にまた完敗」とのタイトルで記事化した。

記事では、「FIFA（国際サッカー連盟）ランキング8位で、アジアトップクラスの日本はこの日、身体的な競り合いやパス、プレッシングディフェンスなど、あらゆる面で韓国より一段上の実力を見せつけた」と日韓の実力差に言及した。

スポーツ紙によると、今大会は27年に開催されるワールドカップ（W杯）ブラジル大会の予選を兼ねており、4強入りを果たした日本は、W杯出場を決めている。