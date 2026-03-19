「今日好き」かなりのカップル、交際11ヶ月の密着ショット公開「喧嘩しても前を向けるのはあなたが前にいたから」
【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が3月18日、それぞれのInstagramを更新。密着ショットを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「美男美女でずっと見てられる」ファミマ前で密着
相塲は「11months 来月で1年だっ！！！たくさん楽しい事したり喧嘩したりもっと好きになった月 これからもよろしくね」とつづり、交際11ヶ月を迎えたことを報告。2人の密着ショットや相塲の手に河村が顎を置いたショットなども公開している。
また河村も「11months」「喧嘩しても前を向けるのはあなたが前にいたから」「一緒にいる時間が想像してないぐらい増えて、ケンカももちろん増えたけど、乗り越えたい、一緒にいたいってずっと思わせてくれたのは前を向かせてくれる星音がいたからだよ！」とつづり、交際11ヶ月を迎え相塲への思いを記し、先日のいちご狩りの際のいちごで顔を隠した2ショットを投稿している。
この投稿にファンからは「もうすぐ1年なのおめでとう！」「喧嘩しても仲良しで素敵」「美男美女でずっと見てられる」「全部尊い」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「美男美女でずっと見てられる」ファミマ前で密着
◆「今日好き」かなりのカップル、交際11ヶ月報告
相塲は「11months 来月で1年だっ！！！たくさん楽しい事したり喧嘩したりもっと好きになった月 これからもよろしくね」とつづり、交際11ヶ月を迎えたことを報告。2人の密着ショットや相塲の手に河村が顎を置いたショットなども公開している。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿が話題
この投稿にファンからは「もうすぐ1年なのおめでとう！」「喧嘩しても仲良しで素敵」「美男美女でずっと見てられる」「全部尊い」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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