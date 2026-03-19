WORLD SCOUT、指原莉乃が過酷な3次審査に困惑
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#４を３月17日（火）よる８時より無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍するLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属のILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
３月17日（火）放送の#４では、Bチーム（AYANA、SERIA、ELENA、SAKURA）による３次審査の模様を公開。課題曲は、MOKA（ILLIT）が「ダンスがあまりないので歌や表現力が必要になる」と語り、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）も「実は一番簡単で一番難しい曲」と評するILLITの「Almond Chocolate」。
２週間に及ぶ合宿形式の３次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか４人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
スタジオの指原はこの３次審査について、「４人で同じチームだけど、争うのは個々。例えばSAKURAちゃんはダンス・歌が未経験でも、グループが良く見えないと自分も良く見えない。（SAKURAちゃん以外の子は）ライバルなのにアドバイスしなきゃいけない難しさがある」とその過酷なルールに言及。
２次審査総合４位で「無難に上手」という衝撃的な評価を受けた『Girls planet999』出身のAYANAは「最高に良かった、に変えられるように研究が必要」と意気込む。しかし本番５日前、ボーカルレッスンで「喉に力が入っている」と指摘され、「ダンスとボーカルを両立させた時の安定感」という課題に直面。
また、２次審査総合７位のSERIAも歌い出しの高音パートで苦戦。ボーカルコーチのSoomiから「特徴的な個性が強すぎる」とのフィードバックを受ける。２次審査総合10位のELENAも思うように声が出せず、「怒っているように歌ってほしい」というアドバイスを体現できず悔し涙を流す場面も。さらに歌・ダンス未経験で２次審査最下位のSAKURAは、ダンスコーチのプレスリー・タッカーから「もっと真剣になって。夢があるから応募したんでしょ？」と一喝される。SAKURAは「情報の処理が追いついていない。もっと真剣にならなくちゃいけなかった」と涙ながらに振り返った。
さらにダンスレッスンでも、チーム全体に対し「平坦な印象。みんな炭酸の抜けたコーラのよう」という厳しい言葉。
迎えた本番、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛。審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメント。
一方、パフォーマンス終了後、ELENAは「上手く目立てなかった」と大号泣し、SAKURAが「まだ終わってないから。みんなでアメリカ行くんでしょ！」と励ます一幕も。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう２次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメント。
次週、３月24日（火）放送の#５では、実力者揃いのCチームが登場。果たしてこの過酷な３次審査を通過できるのは一体誰なのか？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#４は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
３月17日（火）放送の#４では、Bチーム（AYANA、SERIA、ELENA、SAKURA）による３次審査の模様を公開。課題曲は、MOKA（ILLIT）が「ダンスがあまりないので歌や表現力が必要になる」と語り、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）も「実は一番簡単で一番難しい曲」と評するILLITの「Almond Chocolate」。
２週間に及ぶ合宿形式の３次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか４人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
スタジオの指原はこの３次審査について、「４人で同じチームだけど、争うのは個々。例えばSAKURAちゃんはダンス・歌が未経験でも、グループが良く見えないと自分も良く見えない。（SAKURAちゃん以外の子は）ライバルなのにアドバイスしなきゃいけない難しさがある」とその過酷なルールに言及。
２次審査総合４位で「無難に上手」という衝撃的な評価を受けた『Girls planet999』出身のAYANAは「最高に良かった、に変えられるように研究が必要」と意気込む。しかし本番５日前、ボーカルレッスンで「喉に力が入っている」と指摘され、「ダンスとボーカルを両立させた時の安定感」という課題に直面。
また、２次審査総合７位のSERIAも歌い出しの高音パートで苦戦。ボーカルコーチのSoomiから「特徴的な個性が強すぎる」とのフィードバックを受ける。２次審査総合10位のELENAも思うように声が出せず、「怒っているように歌ってほしい」というアドバイスを体現できず悔し涙を流す場面も。さらに歌・ダンス未経験で２次審査最下位のSAKURAは、ダンスコーチのプレスリー・タッカーから「もっと真剣になって。夢があるから応募したんでしょ？」と一喝される。SAKURAは「情報の処理が追いついていない。もっと真剣にならなくちゃいけなかった」と涙ながらに振り返った。
さらにダンスレッスンでも、チーム全体に対し「平坦な印象。みんな炭酸の抜けたコーラのよう」という厳しい言葉。
迎えた本番、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛。審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメント。
一方、パフォーマンス終了後、ELENAは「上手く目立てなかった」と大号泣し、SAKURAが「まだ終わってないから。みんなでアメリカ行くんでしょ！」と励ます一幕も。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう２次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメント。
次週、３月24日（火）放送の#５では、実力者揃いのCチームが登場。果たしてこの過酷な３次審査を通過できるのは一体誰なのか？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#４は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.