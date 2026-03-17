日本限定、究極のシルエット。スリムなフォルムが、大人の「きれいめ」を完成させる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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レトロを纏い、現代を歩く。オールドファッションな魅力と安定の厚底ソール【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
洗練されたスリムなシルエットが、日々のスタイリングを格上げする。ライフスタイルモデル「420」の伝統的なフォルムをベースに、日本国内限定で展開されるのが、この「UL420M」だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーには、温かみのあるスエードとテキスタイルのコンビネーションを採用している。ニューバランスの歴史を象徴するヒストリカルカラーで彩られたその表情は、どこか懐かしくも新しい、洗練されたレトロな雰囲気を醸し出す。天然皮革を使用した質感は、履き込むほどに足に馴染み、独自の風合いを楽しめるのが魅力だ。
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シンプルなデザインにアレンジされたアッパーに対し、ソールには適度な厚みを持たせた。これにより、歩行時の安定性と耐久性が大幅に向上しており、長時間の外出でも快適な歩行をサポートする。ユニセックスサイズでの展開となっているため、パートナーと揃えて楽しむことも可能だ。
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足元をすっきりと見せながら、確かな存在感を放つこの限定モデルは、あなたのワードローブに欠かせない最愛の一足になるに違いない。
レトロを纏い、現代を歩く。オールドファッションな魅力と安定の厚底ソール【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
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