スーパー銭湯の利用時にやってはいけない行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【要注意】あなたは大丈夫？ これが「スーパー銭湯」での“NG行為”5選です！

公式TikTokアカウントは「温泉でやっちゃいけないこと5選 part4」というタイトルの動画を投稿。この動画では、やってはいけない行為として、スタッフが「湯船であかを落とす」「サウナの場所取り」「おけにためたお湯を流さない」「手すりの真横に陣取る」「前から人が来てても避けない」の5つを挙げています。

この投稿に対し、SNS上では「温泉であか落としてる人結構いる」「マジで湯船につかる前に体は一応洗ってほしい」「脱衣所でのスマホ確認、LINEチェック、メールの返信とか絶対にやめてほしい！」「温泉じゃなくてもダメだろ」などの声が挙がっています。

いずれの行為も、他の利用客が迷惑な思いをしたり、不快な思いをしたりする原因となります。公共の場であることを意識し、お互いに気持ちよく利用したいものですね。