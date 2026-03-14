[3.14 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè6Àá](¥µ¥ó¥¬S)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]

ÀèÈ¯

GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö

DF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ

DF 22 ¿Ü³­±ÑÂç

DF 40 ÀÐÅÄÐÒ»ñ

DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹

MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

MF 25 ÕúÀ±½Ó

MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®

FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹

FW 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª

FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ

¹µ¤¨

GK 21 Ô£¸¬ÂÀÏ¯

DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó

MF 7 ±üÀî²íÌé

MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ

MF 44 º´Æ£¶Á

MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ

MF 77 ¿·°æÀ²¼ù

MF 88 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È

MF 99 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ

´ÆÆÄ

úÄµ®ºÛ

[¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå]

ÀèÈ¯

GK 23 ÃæÂ¼¹ÒÊå

DF 4 °æ¾åóÕÀ¸¿Í

DF 27 ¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥º

DF 44 È«ÃæËêÇ·Êå

DF 66 ÂçÈªÊâÌ´

MF 10 ÅÄÃæ½ÙÂÁ

MF 11 ¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥Ç

MF 13 ÃæÅç¸µÉ§

MF 14 ²£»³Ì´¼ù

MF 18 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó

FW 9 Ý¯Àî¥½¥í¥â¥ó

¹µ¤¨

GK 1 Ê¡°æ¸÷µ±

DF 3 ÅÄÃæÈ»¿Í

DF 6 ÅÐÎ¤µýÊ¿

DF 16 ±üÅÄÍ¦ÅÍ

MF 5 ´îÅÄÍÛ

MF 17 ºåÅÄßººÈ

MF 19 ËÜ´Ö»ê²¸

MF 48 ¼Æ»³¾»Ìé

FW 39 ¶âËÜµ£µ³

´ÆÆÄ

¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹