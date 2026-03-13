返信めんどうだな…。男性が「既読無視」する女性からのLINEとは
男性からLINEでよく「既読無視」されるなら、もしかしたら男性が返信が面倒だなと思ってしまうメッセージを送っているのかも。
そこで今回は。男性が「既読無視」する女性からのLINEを紹介します。
今の状況を逐一報告してくる
「これからご飯」「そろそろ寝るよ」など今の状況を逐一報告するようなLINEは既読無視されやすいです。
その女性の一挙手一投足を気にしていない限り、男性は「どうでもいい」と感じてしまって、わざわざ返信する必要がないと判断してしまうのでしょう。
長々としたメッセージ
長々としたメッセージが送られてくると、既読無視してしまう男性は少なくありません。
しかも、既読ではありますが、読むのが面倒なので、そもそも読んでもらえていない可能性が高いでしょう。
また、文章の中のどの部分についてコメントしたらいいのかわからくて、返信を躊躇してしまう男性も少なくありません。
もし今回紹介した内容に当てはまると感じる部分があるなら、すぐにでも改善してみてくださいね。
🌼彼女のこと好きでもないのに…。実は男性が迷惑に感じてる「女性のLINE」