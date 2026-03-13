¡Öon the fence¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öon the fence¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öon the fence¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÂ¤¦¡×¡ÖÇº¤à¡×¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖI¡Çm still on the fence about going to the party.¡×
¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
