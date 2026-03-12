お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。人気芸人の風ぼうについて語った。

番組では「再び集結！お笑い第七世代SP」を特集。「四千頭身」の都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大、「ぺこぱ」のシュウペイ、松陰寺太勇、「レインボー」のジャンボたかお、池田直人がゲスト出演した。

互いの夜遊び事情の話題になり、シュウペイに対し濱家は「夜、遊びまくってる見た目してるやん」と指摘。「あかんツヤが出てきてる。芸人として嫌なツヤが出てきてる」とイジった。

これにジャンボたかおが「（コロコロチキチキペッパーズの）ナダルさんに紹介された、何で稼いでるか分からない嫌な社長と同じツヤ」とかぶせると、濱家の相方・山内健司は「吉本を辞める前の楽しんごみたいな」と笑わせた。

当のシュウペイは「やっぱり出会いがほしい」と、様々な界隈で飲み歩いていることを告白。「“この子かわいいな”っていう女の子に“芸人さんと飲んだことある？”って聞いたら、だいたいレインボーの池田が出てくる」と明かした。

そして「池田の最近のあだ名は“六本木のラストエンペラー”です」と紹介すると、池田は「お前が呼んでるだけやろ」とツッコミ。しかし池田は、恵比寿のバーでよく遭遇するというシュウペイの実態を暴露。「よう分からん人たちとサイコロを転がして、札をピトンって落としながら飲んでます。意味分からんゲームしてます」と応戦していた。