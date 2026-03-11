3月9日（月）深夜の『あのちゃんねる』は、ゲストに稲田美紀（紅しょうが）と吉田結衣（カーネーション）を迎え、恒例企画「あのちゃんと飲む」を放送。お酒を飲みながら、3人が赤裸々な本音トークを繰り広げた。

【映像】「1回プロポーズされてるんです」37歳人気芸人が告白「向こうめっちゃ忙しい人で…」

同じ事務所の先輩・後輩である稲田と吉田は、ともに「結婚が目標」という共通点を持つ合コン仲間でもある。あのが「結婚、いつまでにとかあるんですか？」と尋ねると、稲田は「即日」と即答。すかさず吉田が「Amazonやないねんから！即日配送は無理」とツッコみ、一同笑いに包まれた。

明るく話しやすいキャラクターの稲田に対し、あのは「すごい明るいし、喋りやすいし、何が（結婚に）ダメなんだろう」と首をかしげる。

すると、稲田は「だいぶ前に付き合ってた人には、1回プロポーズされてるんですよ」と意外な過去を告白した。

その彼とは2年交際していたが、デートはいつも家の中で、旅行にも行けなかったという。「それがなんか嫌っていうか…。向こうめっちゃ忙しい人で、一生これなんかなって」と、多忙すぎる相手へ冷めてしまった当時の思いを明かした。

その後、稲田のほうから「別れましょう」と切り出したところ、相手からプロポーズされたとのこと。「『結婚してほしい』って言われて、指輪とネックレスを渡されて。指輪は断って、ネックレスはもらった」と回想。プロポーズには応えられなかったものの、ネックレスだけは「ありがたく」受け取ったようだ。

さらに、そんな思い出深いネックレスについて、稲田はさらなる悲劇を明かす。

「今日久々にそのネックレスを見つけたら、ムチャクチャ絡まってて、4時間かけて解いて、朝つけたら（サイズが）ビタビタやったんですよ。『もうええわこれ！』って思った」

4時間の執念が水の泡になったオチに、あのも思わず吹き出していた。