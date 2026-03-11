【ひらがなクイズ】分かったらすごい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「食べ物」
何気なく使っている日本語の「響き」に着目して、隠れた共通項を探り当てる頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、ビタミンカラーの果実から香辛料として重宝する植物まで、多彩な言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音は何か、考えてみましょう。
□□んじ
びで□□たー
かふぇ□□
□□がの
ヒント：コーヒーにたっぷりの牛乳を混ぜ合わせた、まろやかな風味の飲み物は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おれ」を当てはめると、次のようになります。
おれんじ（オレンジ）
びでおれたー（ビデオレター）
かふぇおれ（カフェオレ）
おれがの（オレガノ）
みずみずしい甘酸っぱさが魅力の「オレンジ（おれんじ）」、映像を通じて近況や思いを伝える「ビデオレター（びでおれたー）」、フランス語で「牛乳入りのコーヒー」を意味する「カフェオレ（かふぇおれ）」、そしてピザやトマト料理に欠かせない和名「ハナハッカ」こと「オレガノ（おれがの）」。
果実、メッセージの形式、飲み物、そしてハーブと全く異なる分野の言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかにつながる様子は、言葉遊びの面白さを再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ビタミンカラーの果実から香辛料として重宝する植物まで、多彩な言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音は何か、考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□んじ
びで□□たー
かふぇ□□
□□がの
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おれ正解は「おれ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おれ」を当てはめると、次のようになります。
おれんじ（オレンジ）
びでおれたー（ビデオレター）
かふぇおれ（カフェオレ）
おれがの（オレガノ）
みずみずしい甘酸っぱさが魅力の「オレンジ（おれんじ）」、映像を通じて近況や思いを伝える「ビデオレター（びでおれたー）」、フランス語で「牛乳入りのコーヒー」を意味する「カフェオレ（かふぇおれ）」、そしてピザやトマト料理に欠かせない和名「ハナハッカ」こと「オレガノ（おれがの）」。
果実、メッセージの形式、飲み物、そしてハーブと全く異なる分野の言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかにつながる様子は、言葉遊びの面白さを再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)