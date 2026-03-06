Ž¢¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Ž£Â¾¿Í¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇ¾¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë"ºÇ½ÅÍ×¥Û¥ë¥â¥ó"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²ÃÆ£½ÓÆÁ¡Ø¤¤¤¸¤áÇ¾¡¡Ç¾²Ê³Ø¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤È¡ÖÂÐ½èË¡¡×¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÀº¬¤Ï°¤¤
À¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö´°Á´¤Ê¤ë°¿Í¡×¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö´°Á´¤Ê¤ëÁ±¿Í¡×¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¾¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éÆ±ÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡ÖÏÄ¤ß¡×¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢»Ä¹ó¤Ê¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ(¤µ¤¬)¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÀº¬¤¬°¤¤¡×¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Âç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¹¡£
¼«¤é¤ÎÏÄ¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¼«¸Ê¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¾×Æ°¤ËÉé¤±¤º¤ËÍýÀÅª¤Ë»×¹Í¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¡¢ÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¤¡£¿Þ¤é¤º¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ì¼ï¤Î²÷³Ú¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Æü¾ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÄ¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¼«À©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢¤¤¤¸¤á¤ò°¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÏÄ¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Þ¤ÇÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤ÏÄ¤ß¤¬É½¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤É¤³¤«ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤Ã¤ÈÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÍÞ°µ¤ÎÈ¿Æ°¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Þ¥°¥Þ¤ÎÇúÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤À¸ÀÆ°¤¬²×Îõ¤ËÉ½½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡Ö¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÖÅÙ¤äË½¸À¡¢¤È¤¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤ÊÈÚ¹Ô¤¬Æü¾ï²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤¸¤áÇ¾¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¸¤áÇ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¡¢ÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤Î¾õÂÖ¤¬¡Ö¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¡Ê¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍý²ò¤ÈÂÐ½è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Û¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¸¤áÇ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬´õÇö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ï°ìÊýÅª¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Åö¤Î²Ã³²¼Ô¤Ïµ¤¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Õ¤¯É÷¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¹¤êÂØ¤¨
¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ö´ÖÅª¤ÊÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¹¶·â¤·¤¿¸å¡¢°ì»þÅª¤Ëºá°´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¤¬°¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÇ§ÃÎ¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã³²¡¦Èï³²¤È¤¤¤¦ÌÀ¤é¤«¤ËÏÄ¤ó¤À´Ø·¸À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿Í¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤ÏÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Û¾ï¤ÊÂÐ¿Í¹ÔÆ°¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ä¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¿Í¡¹¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢°ìÄê¤Î¶¯À©ÎÏ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¾Ê¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤â´è¤Ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿Æ¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¸í¤ê¤òÀµ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀÕ¤á¤é¤ì¡¢ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤à¤·¤íÈï³²¼Ô¤À¡½¡½¤È¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤«¤é¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤¸¤áÇ¾¤Îº¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤¸¤á¤ë¿Í¤Ï¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤Î¤«
Ã¯¤À¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î´¶¾ð¤«¤éÇË²õÅª¤Ê¾×Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢Æü¡¹µîÍè¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¸¤áÇ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶ì¼ê¤ÊÇ¾¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤ë¤«¡£¥«¥Ã¤ÈÍè¤Æ¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¥â¥Î¤òÇË²õ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅÜ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡ÖÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¢ª¹¶·â¡¦ÇË²õ¡×¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¸¤áÇ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¢ª¹¶·â¡¦ÇË²õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¡ÖÇ¾¤Îµ¡½ø¡Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ë¡×¤Ï2¤Ä¤Û¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÜ¤ê¤¬¹¶·â¤Ë¤Ê¤ëÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß
1¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤ë¢ª¤½¤Î¸¶°ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¢ª¡Ö¤Ç¤â¡¢º£¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡ÊÅÜ¤ë¡Ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¢ª¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½ç½ø¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¡Ö¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¡Ê¥½¡¼¥¹¡Ë¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¢ª¿ÇÎÅ¤¹¤ë¡×¡ÖËÜ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¢ª¸¡Æ¤¤·¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë¡×¡ÖÌÀÆü¡¢¹ñºÝ³Ø²ñ¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¢ª½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾Ý¤ÎÂÐ±þ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¥½¡¼¥¹¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìë¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÁá¤¯¿²¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤Ê¤ë¡£Àè¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ï¡ÖÅÜ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÉ½½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ëÊÌ¤Î»ö¾Ý¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÜ¤ê¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤¤Ê¤ê½ÏÇ¯Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹ºÊ
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ü°Æ»ö¹à¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤À¤±¡£
¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤É½½Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È·Á¡×¤ò·×¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹ºÊ¡×¤Ç¤¹¡£
É×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü¡¹¡¢ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤Ä¤ÉÉ½½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¤ï¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¡¢¡Ö¤À¤«¤éÎ¥º§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£¤ªÏÃ¤·¤·¤¿2¤Ä¤ÎÇ¾¤Îµ¡½ø¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ö»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¾ÈÖÃÏ¥·¥Õ¥È¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¡Ö»×¹Í¡×¡ÖÍý²ò¡×¡Ö´¶¾ð¡×¤Ê¤É¼ç¤Ë»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤´¤È¤Ë¡¢8¤Ä¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬³«È¯¤·¤¿Ç¾²èÁü¿ÇÃÇË¡¤Ë¤è¤ëÊ¬¤±Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤ÎÌò³ä¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤¶¤Ã¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£8¤Ä¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤Î¡Ö¥·¥Õ¥È¡×
¡»×¹Í·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
¢´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä´îÅÜ°¥³Ú¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
£ÅÁÃ£·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
¤Íý²ò·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡ÄÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Î½èÍý¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
¥±¿Æ°·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
¦Ä°³Ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ¾¤Ë½¸ÀÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
§»ë³Ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡ÄÌÜ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤òÇ¾¤Ë½¸ÀÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
¨µ²±·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡Ä¡Ä¾ðÊó¤òÃßÀÑ¤µ¤»¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾ÈÖÃÏ
Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¡ÖÇ¾ÈÖÃÏ¥·¥Õ¥È¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë³°Åª¤Ê»É·ã¤Ë¤è¤ê´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ò»×¹Í·Ï¤äÍý²ò·Ï¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤Î»Å»ö¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢º£¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡ÊÅÜ¤ë¡Ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íý²ò¡¢»×¹Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÅÜ¤ê¡×¤¬¡¢ÅÁÃ£·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤Î»Å»ö¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¾×Æ°Åª¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤Ç¾ÈÖÃÏ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÌ¤Î´¶¾ð¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¡¢»×¹Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾¤¬¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊÌ¤ÎÇ¾ÈÖÃÏ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ëÇ¾¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤áÇ¾¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·è¤·¤ÆÃÎÇ½¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ð¤òÇ¾ÈÖÃÏ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤âÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸Ê¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡ÖÆ°µ¡¤Å¤±¡×¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Î±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ¾¤Î¡Ö½ÐÍè¤Î¤è¤·°¤·¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤¬Æ°µ¡¤Å¤±¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦1¤Ä¤Î¡Ö¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¤¤¤¸¤áÇ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
²ÃÆ£ ½ÓÆÁ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤È¤·¤Î¤ê¡Ë
Ç¾Æâ²Ê°å¡¢²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£°å³ØÇî»Î¡£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÇ¾¤Î³Ø¹»¡×ÂåÉ½¡£¾¼ÏÂÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£È¯Ã£Ç¾²Ê³Ø¡¦MRIÇ¾²èÁü¿ÇÃÇ¤ÎÀìÌç²È¡£Ç¾ÈÖÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÄó¾§¼Ô¡£¾®»ù¤«¤éÄ¶¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡£14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ëÊýË¡¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¡£1991Ç¯¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦700¥«½ê°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÇ¾³èÆ°·×Â¬¡ÖfNIRS(¥¨¥Õ¥Ë¥ë¥¹)¡×Ë¡¤òÈ¯¸«¡£1995Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Þ¤ÇÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿Âç³ØÊü¼ÍÀþ²Ê¤Ç¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤äMRIÇ¾²èÁü¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£ADHD¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾ã³²¤Ê¤ÉÈ¯Ã£¾ã³²¤È´Ø·¸¤¹¤ë¡Ö³¤ÇÏ²óÀûÃÙÂÚ¾É¡×¤òÈ¯¸«¡£µ¢¹ñ¸å¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ê¤É¤ÇÇ¾¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢¡ÖÇ¾¤Î³Ø¹»¡×¡Êhttps://www.nonogakko.com/¡Ë¤òÁÏ¶È¡£¸½ºß¡¢¡Ö²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«Àß¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿²ÃÆ£¼°MRIÇ¾²èÁü¿ÇÃÇË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ç¾¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÇ¾ÈÖÃÏÉÔÆÀ°Õ¤ÊÇ¾ÈÖÃÏ¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢Ìô¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ç¾¥È¥ì½èÊý¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¿¥Þ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë!!¡¡Ç¾¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÇ¾¤¬¼ãÊÖ¤ëÀ¸¤Êý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÇ¾Æâ²Ê°å¡¢²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ²ÃÆ£ ½ÓÆÁ¡Ë