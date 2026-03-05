「今日はどうだった？」毎日そう聞いてくるのは男性の本命行動
男性からの「今日はどうだった？」という何気ない質問。決して特別な言葉ではありませんが、そこには男性の本気度がにじんでいることがあるんです。男性は本命相手ほど、相手の日常に関心を持ち続けます。
日常を共有できる関係になりたいと思っている
男性は本命相手には、特別な出来事だけでなく、何でもない一日も知りたいと思います。日常を自然と共有できる関係になりたいと望んでいる証です。
会えない時間を埋めようとしている
男性は本命の女性とは物理的に離れていても、心の距離だけは縮めたいと願っています。そうやって日々の会話を積み重ねようとする姿勢こそ、本命行動です。
あなたの感情に関心を持っている
「今日はどうだった？」と聞いてくる男性は、何があったかという事実より、「どう感じたか」を知りたいケースがほとんど。本命の女性の内面を理解することで、２人の距離を縮めようという気持ちが働いています。
男性の「今日はどうだった？」という一言を重ねる姿勢は本気度の表れ。ぜひ関係を深めるチャンスと捉えてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
