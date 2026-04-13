『790円』なのにめちゃ優秀！【GU】トップスの上にも中にも使える「優秀キャミ」

毎日コーデに使えるキャミソールは、何枚あっても頼れる存在。取り入れやすい価格で使い勝手のいいものに出会えたらラッキーかも。そんな1枚を探す中で出会ったのが、【GU（ジーユー）】のアイテム。インナーとして使えるのはもちろん、薄手のトップスの上に重ねてもおしゃれに決まるのが魅力。今回はそんな優秀キャミを、コーデ例とともに紹介します。

スクエアネックでシャープな印象に

【GU】「コットンブレンドスクエアネックキャミソール（ドライ）」\790（税込）

コットンブレンドのリブ生地を使用したキャミソール。「汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能付き」と公式サイトで紹介されているように、これからの季節に快適に着られそうです。程よくフィットする形でインナー使いしやすく、シャツやカーディガンをさっと羽織るだけでお出かけコーデが完成。スクエアネックが首まわりをスッキリシャープに見せてくれそうです。

ビスチェ風の重ね着も新鮮

薄手のトップスに重ねて、ビスチェ風に着こなすアレンジも新鮮でおすすめ。いつものTシャツやシャツにレイヤードするだけで、奥行きが生まれます。コンパクトなシルエットなので、ボリューミーなシルエットのボトムスと合わせればスタイルアップにも期待大。定番カラーから鮮やかカラー、ボーダー柄まで揃っていて、色違いで欲しくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M