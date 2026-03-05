リベルタ<4935.T>が大幅反発している。この日、機能衣料クーリングウェア・ギアブランド「ＦＲＥＥＺＥＴＥＣＨ（フリーズテック）」が新たにゴルフラインを発売し、ゴルフ市場へ本格参入すると発表したことが好感されている。



「ＦＲＥＥＺＥＴＥＣＨ」は、生地の裏側に「“氷撃”冷感プリント」を施しているのが特徴。このプリントが汗や水分を吸収すると、その吸熱特性により生地温度が下がり、冷感を付与する。猛暑の常態化により、ゴルフ市場においても暑熱対策は重要なテーマとなっていることから、これまで数々のゴルフメーカーとのＯＥＭ実績を持つ「ＦＲＥＥＺＥＴＥＣＨ」が、自社ブランドとして新たにゴルフラインをスタートさせる。



出所：MINKABU PRESS